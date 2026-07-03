【天极网手机频道】转眼间，2026年已经过去了一半，苹果虽然没有举办线下发布会，但还是累计推出了十余款新品，覆盖手机、电脑、平板、配件等多个产品线。而在6月底，苹果也由于内存价格的上涨不得不调整产品的售价，多款上半年刚刚发布的新品，包括‌MacBook Air‌、MacBook Pro、iPad Air等均迎来较大幅度的价格上涨。尽管面临着非常大的内存供应压力，但根据目前的消息，苹果在下半年依然预计有超过16款新品要发布，涵盖手机、平板、电脑、智能穿戴、智能家居等诸多品类，其中9月秋季发布会是核心亮相节点，多款重磅新品将集中登场。

手机

首先肯定是手机，相比于往年，今年苹果的iPhone 18系列在发布节奏上会有所变化，9月份的秋季新品发布会上会先发布‌iPhone 18 Pro/Pro Max，核心升级包括搭载‌2nm的A20 Pro 芯片‌，主摄加入物理可变光圈，配备自研C2基带，灵动岛尺寸缩小，Pro Max版本的电池容量突破5000mAh。对比iPhone 17 Pro系列的升级幅度还算不错，但由于受到内存元器件成本上涨等因素的影响，售价大概率会有所上涨。而iPhone 18标准版将延后至2027年春季发布。

除了两款Pro版本的机型外，苹果的首款折叠屏iPhone预计会正式登场，预计会命名为iPhone Ultra，采用书本式内折设计，内屏展开后约‌7.8英寸‌，比例为4:3，外屏约‌5.5 英寸‌，支持 120Hz,高刷，搭载2nm的 A20 Pro 芯片‌，配备12GB内存，后置‌双4800万像素摄像头，电源键集成Touch ID，使用液态金属来打造铰链。单从配置上来看，这款产品并没有太多的亮点，其核心还是在于iOS 27系统针对大屏设备做的适配和优化是否完善。当然，同样受到内存等元器件价格上涨的影响，其本就昂贵的价格可能会进一步提升。

平板电脑

平板电脑这块则有两款新品，但基本都是常规的迭代升级。‌iPad 12会从前代的A16芯片升级到A18/A19芯片，支持Apple Intelligence，让入门款也能体验苹果的AI功能

‌新款iPad mini则将首次搭载OLED屏幕，配备A19 Pro芯片，机身可能采用振动发声技术取消扬声器开孔，防尘防水等级提升至IP68。

Mac系列

Mac产品线这边多款产品都将迎来核心硬件上的升级。Mac Studio将由之前的M4 Max和M3 Ultra芯片升级到M5 Max和M5 Ultra芯片;Mac mini由M4和M4 Pro芯片升级到M5和M5 Pro芯片;iMac由M4芯片升级到M5芯片，并增加新的颜色选项。

全新的14英寸‌MacBook Pro将会升级到M6芯片。

MacBook Ultra有望在今年年底登场，定位高于Pro版本，搭载M5 Pro和M5 Max芯片，配备OLED显示屏，支持触控操作，macOS 27系统也会针对触控进行多项适配优化。并且会取消刘海设计，改用前置挖孔摄像头并具备灵动岛。

智能穿戴

首先是‌Apple Watch Series 12，这个系列基本上每年都会更新，主要就是会升级到S11/S12芯片，性能有所提升，外观可能会有小变化，有消息称可能会在侧边按钮增加Touch ID，让用户能够使用指纹而不是密码来解锁设备。

‌Apple Watch Ultra 4则会迎来全面重新设计，拥有更薄的机身，升级到S11/S12芯片，增加更多的传感器，提升心率追踪、睡眠分析及运动指标的准确性，并引入无袖带血压趋势监测功能，通过光学心率传感器分析血管反应，并在出现异常时提醒用户。其侧边按钮同样可能会增加Touch ID来实现设备解锁。另外，就是在卫星通信方面可能会增加新能力，支持卫星地图浏览和图片收发，进一步拓展户外使用场景。

智能家居

最后来看看智能家居，虽然基本和我们这边没太大的关系。‌新一代Apple TV 4K‌会升级A17 Pro芯片和支持Wi-Fi 7的Apple N1 芯片，还有更个性化的Siri，新增AI相关功能。

新一代HomePod mini会搭载S9或更新的芯片、支持Wi-Fi 7的Apple N1 芯片以及第二代超宽频芯片，支持更个性化的 Siri，音质会有所提升，并可能提供新的颜色可选。而关于新一代‌HomePod的消息非常少，主要应该就是硬件上的升级。

‌全新Home Hub智能中枢‌，配备6-7英寸触控屏，搭载A18芯片，支持FaceTime通话，可桌面摆放或壁挂，成为全屋HomeKit生态的控制核心。

写在最后

纵观苹果2026下半年庞大的新品矩阵，从万众期待的iPhone 18 Pro系列、首款折叠屏iPhone Ultra，到全面迭代的Mac、iPad、Apple Watch，再到全新智能家居中枢Home Hub，几乎覆盖全生态产品线。9月秋季发布会无疑是全年最大看点，折叠屏iPhone能否补齐大屏生态短板、MacBook Ultra触控交互是否成熟、Apple Intelligence能否真正落地到入门设备，都值得我们持续期待。