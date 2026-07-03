【天极网手机频道】根据最新消息，苹果今年的新机产能计划迎来了不小调整，尤其是大家期待已久的首款折叠屏iPhone，备货规模直接迎来大幅上调。

据产业链透露，苹果原本给折叠iPhone定的全年备货量只有700万―800万台，现在已经直接上调到1000万台。这次大幅加单的核心原因就是苹果已经搞定了折叠机最大的难题――铰链技术，目前相关工程问题已经基本解决，机型可以顺利进入量产阶段。

不过折叠iPhone工艺比普通手机复杂很多，良品率还不够稳定，依旧在持续优化，所以今年秋季发布会结束之后，新机就会开启小批量现货发售，用户可以抢先入手;但真正大规模铺货、货源充足的状态，要等到今年年底才会全面落地。

除了折叠屏新机，苹果今年整体iPhone产能也在同步扩容。此前苹果只为下半年新款iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max预留了8000万台的零部件产能。而根据最新供应链消息，苹果已经通知部分供应商，2026年下半年新款iPhone整体产量有望提升至8500万台。为了保证高端新机供货稳定，苹果还提前给iPhone 18高端系列锁了通用零部件产能，优先保障新款旗舰机型的生产节奏，避免后期出现缺货、产能不足的情况。

综合来看，今年苹果下半年新机节奏非常清晰，折叠iPhone技术落地、备货升级，常规iPhone全系产能提升，整体供货会比前期预估更加充足。对于想换新款iPhone、或是想体验苹果首款折叠屏的用户来说，今年下半年的新机选择会更加丰富。不过目前苹果官方还没有公开确认产能、上市时间等细节，更多新机信息还是要等秋季发布会正式官宣。