【天极网手机频道】最新消息，苹果首款横向阔折叠机型 iPhone Ultra 的配套电池正式完成入网备案，“数码闲聊站”称苹果供应商入网备案了两款电池，疑似为iPhone Ultra电池，采用 1921mAh+2962mAh 双电芯组合，最小总容量 4883mAh，折叠 iPhone 续航规格迎来关键确认。

不同于常规直板 iPhone 单块电池方案，iPhone Ultra 书本式内折结构受铰链、双层屏幕挤占内部空间，苹果采用高低容量拆分双电芯设计，左右机身分别放置两块锂电，总容量定格在 4800mAh 档位。

横向对比苹果现有产品线，差距十分清晰：当前旗舰iPhone 17 Pro Max 国行实体 SIM 版电池 4823mAh、海外 eSIM 版可达 5088mAh，阔折叠 iPhone Ultra 受铰链、多层屏幕、折叠转轴结构侵占内部空间，电池容量小幅低于超大杯直板旗舰;而定位小平板的iPad mini(A17 Pro)搭载 19.3Wh 电池，折合容量约 5078mAh，同样略高于这款折叠新机。

结合科技媒体“Apple Hub”的此前爆料的机模来看，iPhone Ultra产品线将以阔折形态发布，在折叠状态下iPhone Ultra 机模要比常规 iPhone 更宽，展开后趋近于iPad mini的机身比例。

接口方面，机模显示机身一侧配有 1 个 Camera Control 按键和 1 个电源键，音量键则放在机身上半部。底部保留 1 个 USB-C 接口，接口两侧为扬声器开孔。

影像方面，iPhone Ultra 预估配备 2 个后置摄像头，此外该手机可能配备 2 枚前置摄像头，其中 1 枚位于外屏顶部中央，另 1 枚位于内侧折叠屏左上区域。