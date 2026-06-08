【天极网手机频道】备受期待的 vivo S60 系列正式开售，凭借出众的外观工艺、独家4K Live影像以及越级续航表现，成为不少消费者夏日换机的首选。

作为专为年轻用户、夏日出行场景打造的旗舰机型，vivo S60系列独家首发的4K星光Live实况功能直接硬控夏日所有氛围感瞬间，彻底告别传统静态照片的死板单调。不同于普通手机模糊的低清实况效果，vivo S60系列支持4K超清动态实况录制，海边浪花涌动、落日流云、夜市烟火喧闹、好友嬉笑互动等转瞬即逝的鲜活画面，都能完整留存。搭配专属胶片滤镜与原生画质调校，无需后期修图剪辑，随手一拍就是氛围感动态大片，轻松拿捏朋友圈流量，完美适配暑期旅行、日常打卡记录需求。

影像硬件实力全面拉满，全场景覆盖暑期拍摄需求，vivo S60搭载专业全焦段三摄组合，配备5000万像素云台级OIS防抖主摄、5000万索尼大底3倍光学潜望长焦、800万超广角镜头，支持3度大角度光学防抖，边走边拍视频画面稳定不抖动。无论是日常街头随拍、近距离人像记录，还是暑期演唱会远拍、登山远景抓拍，潜望长焦能够无损放大画面，远景细节清晰通透。前置5000万柔光自拍镜头，AI原生美颜自然细腻，保留真实五官质感，多人合照、单人自拍氛围感十足。

续航方面，vivo S60全系搭载7200mAh超薄蓝海超大电池，搭配90W超快闪充，在仅7.79mm的轻薄机身中，突破行业续航瓶颈，彻底解决轻薄手机续航不足的痛点，轻松适配长途旅行、短途出游、夜间休闲等全场景，实现夏日出行续航自由。

外观设计延续vivo经典美学设计，推出星星海、初夏绿、仲夏夜三款适配夏日的清新配色，尤其是星星海配色，设计采用独创的立体星芒光刻工艺，在极纤薄的膜片表面叠加精细图案，并结合超高精度光刻退镀工艺与三棱锥立体蚀刻，形成钻石闪砂纹理――才达到让星芒像从机身内自然浮现，在不同光线下呈现不同层次、有呼吸感的闪烁效果。整机重量205g，轻薄圆润机身贴合掌心，夏天装口袋、随身小包毫无负担。

屏幕搭载6.59英寸1.5K 144Hz护眼直屏，拥有5000nit局部峰值亮度，户外强光下依旧清晰可视;配备4320Hz超高频PWM调光、硬件级低蓝光护眼方案，长时间刷旅行攻略、修图追剧，有效缓解用眼疲劳。同时全系标配IP68+IP69K顶级防尘防水，雨天出行、海边玩水无需小心翼翼，机身耐造性拉满。

性能体验均衡无短板，流畅度也全面保障。其中vivo S60搭载骁龙8s Gen3旗舰芯片，搭配OriginOS 6深度优化，多开应用、连拍实况素材、运行主流手游流畅稳定，五年流畅护航，久用不卡顿。而vivo S60元气版搭载天玑7500芯片，功耗控制出色，完全适配日常社交、追剧、轻度娱乐等基础场景。同时配备第二代3D超声波指纹，夏日出汗、湿手状态也能秒速解锁，搭配大面积VC液冷散热，长时间使用机身温控优异，体验拉满。

目前新机正在热销中，叠加618国家数码补贴后入手价格更划算。线上vivo官方商城、各大电商平台，线下品牌授权门店同步在售，想要趁着618换新、暑期出游的用户，不妨前去线下门店或是线上官网了解与购买。