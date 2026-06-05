【天极网手机频道】暑假临近，不少人早早规划好了海边度假、山野徒步又或者是线下看演唱会的行程。收拾行囊准备出门时，厚重的单反相机成了累赘，充电宝又占满背包空间，想要轻便出行，还能随手记录旅途美好瞬间，vivo S60 系列就成了今年暑期出游圈的热门选择，尤其独家搭载的4K星光Live动态实况功能，配合星星海的外观设计，连实况图都带有浪漫氛围。

很多人出游拍照都会遇到一个烦恼，静态照片定格不了风吹裙摆、浪花翻涌、落日流云的灵动瞬间，修图调色又耗费大把时间。vivo S60全系首发的4K星光Live实况功能，完美解决这个难题，也是这款机型最出圈的亮点功能。不同于普通手机低清实况短片，S60采用4K超清规格录制动态画面，按下快门的瞬间，同步收录按下前后1.5 秒的动态影像与现场原声。海边海浪拍打沙滩的声响、夜市街边的喧闹烟火、山顶风吹头发的灵动模样，全部保存下来。搭配机身内置多款胶片质感滤镜，不用打开修图APP，拍完就是自带氛围感的动态大片，发朋友圈、短视频不用二次剪辑，随手就能产出优质素材，暑假和同学结伴出游，随手一拍就是独一份的旅行回忆。

影像配置同样适配全场景出游拍摄，S60标准版后置5000万OIS光学防抖主摄+ 5000万3倍光学潜望长焦+超广角三摄组合。出门看演唱会坐在后排，依靠潜望长焦远距离放大舞台画面，配合Live实况，连歌手舞台动作和现场欢呼声一起留存;爬山远眺群山、海边抓拍远处飞鸟，长焦裁切依旧保留丰富细节;边走边拍旅行随拍，OIS 防抖加持画面不糊，动态实况同步收录环境音效，简易旅行vlog随手成型。

续航方面，vivo S60全系搭载7200mAh大容量蓝海电池，搭配90W超快闪充，彻底摆脱随身背充电宝的麻烦。临时电量告急，早饭休整的十几分钟快充，就能补充大半天出行所需电量，短途露营、出游完全没有续航焦虑。更有大面积VC液冷散热系统、IP69+IP68级防尘抗水以及SGS整机抗跌耐摔认证，提升了整机可靠性。

主打配色“星星海”为了让这片“星星海”真正流动在掌心，设计采用独创的立体星芒光刻工艺，在极纤薄的膜片表面叠加精细图案，并结合超高精度光刻退镀工艺与三棱锥立体蚀刻，形成钻石闪砂纹理――才达到让星芒像从机身内自然浮现，在不同光线下呈现不同层次、有呼吸感的闪烁效果。除星星海外，初夏绿以清新治愈色表达夏日元气，仲夏夜则取意于日光沉淀后的夜空底色呈现高质感表达。三款配色覆盖通透纯净、清新治愈与极简高质感三种审美偏好，让不同风格的年轻用户都能找到属于自己的独特星光。

机身质感同样延续旗舰水准。S60系列采用全新一体浮光冷雕玻璃。以一整块玻璃完成浮光冷雕，配合鎏光玻璃工艺与14层纳米镀膜，实现一体无缝，在保持清透的同时不易沾染指纹。全新灵感云窗清透镜组采用简约方窗设计与十字对称镜头排布，在轻盈机身中营造高级且耐看的视觉平衡。 全系采用6.59英寸黄金尺寸，「初夏绿」及「仲夏夜」机身薄至 7.79mm，配合凉感金属中框和超大圆润 R 角，无论是单手刷视频还是长时间拍摄，都能带来更加自然贴手的舒适感。

vivo S60系列延续旗舰级“全能好搭子”的定位。尤其S60标准版搭载高通第三代骁龙8s移动平台，配合OriginOS 6与自研蓝河流畅引擎，无论是多任务切换、内容创作，还是高负载游戏场景，带来更强劲的性能释放与持久流畅保障。

目前全系正在热销中，其中vivo S60标准版12GB+256GB版本价格3599元;12GB+512GB版本价格3999元，16GB+512GB版本价格4399元。vivo S60元气版8GB+256GB版本价格2899元，12GB+256GB版本价格3199元，12GB+512GB版本价格3499元。想要入手一台暑假出游、日常自用全能新机的用户，不妨趁此机会入手，轻松解锁夏日时尚影像单品体验。