【天极网手机频道】高考落幕，不少即将踏入大学校园的同学都计划更换新机。OPPO 特开启青春同行・OPPO 学生礼专属活动，为广大学生带来多重叠加福利。活动期间入手 OPPO Reno16 系列，即可获赠价值 129 元的原装移动电源，同时还能额外领取 200 元专属以旧换新券，换新购机更划算。OPPO Reno16 系列结合 OPPO 官方定价与国补政策，Reno16 标准版 12+256GB 国补后到手2999 元，16+256GB 国补 3399 元、12+512GB3499 元、16+512GB3799 元、16+1TB4399 元。

优惠不止于此，在 OPPO 官网下单，还能参与购机好礼三选一，包含原装降噪蓝牙耳机、星轨漫游定制礼盒、全年视频会员礼包;下单再额外加赠 sanag 便携蓝牙音响。此外，整机支持至高 24 期分期免息，旧机以旧换新至高可抵 1200 元。学生用户完成准考证、学生证认证后，还能免费领取品牌定制移动电源。多项福利可叠加使用，有效减轻购机负担。

OPPO Reno 16作为OPPO 近期推出的重磅新品，在外观方面，带来了全新的3D冰透悬浮背板工艺设计，一体冷雕镜组搭配铝合金中框，打破传统平面后盖设计局限，机身内置微透镜结构，转动机身时光影流转，背板星球纹路呈现裸眼悬浮视觉效果，质感与潮流属性拉满。标准版拥有怦然星动、星河紫、月夜黑三款配色，怦然星动冰透玻璃不易沾指纹，星河紫晕染细碎银河光泽，月夜黑哑光机身温润抗指纹;Pro 新增梦境蓝配色，清透蓝调适配夏日氛围。

在影像配置方面，全系标配无凑数 2 亿像素全焦段四主摄影像系统，后置由2 亿像素超清主摄 + 5000 万像素 3.5 倍潜望长焦 + 5000 万像素超广角组成，前置搭载 5000 万 AF 自动对焦超广角镜头，实现近景人像、超广角风光、远景变焦全场景覆盖。

还在影像玩法方面新增了多种有趣的玩法，行业首发「实况随心贴」玩法支持在单张实况照片中添加最多 10 张素材、5 个动态元素，可一键抠图、自由拼贴、添加涂鸦文字，生成专属动态故事。同时提供 Inst 胶片、CCD 闪光、漏光胶片三大潮流模式，以及出圈拼图、双景同拍、4K 实况一拍多出等丰富实况玩法。

续航体验是这一代Reno16系列的核心杀手锏，两款机型搭载的超大容量电池，彻底告别了中端机型的续航焦虑，标准版6700mAh、Pro版7000mAh的电池规格，日常轻度使用完全可以实现两天一充，全系标配的80W有线快充，能够快速补能，Pro版新增的50W无线快充，更是适配了居家、办公等多元化充电场景。

针对两款机型的配置差异，用户的选择方向其实比较明确。OPPO Reno16 标准版更偏向轻薄实用，6.32 英寸小直屏搭配约 191g 轻盈机身，单手握持体验更出色，适合学生党、预算有限的上班族，以及平时主要聊天、刷视频、拍照记录生活的用户，性能、续航和影像配置已经足够满足日常需求，2999 元起售价也拥有不错性价比。而 OPPO Reno16 Pro 则更强调全面旗舰体验，更适合手游玩家、影像爱好者以及重度用机人群，旗舰性能、微云台防抖、7000mAh 大电池以及更沉浸的大屏体验，让游戏、拍照和长时间使用体验进一步提升，适合预算更充足、追求一步到位体验的用户，全系标配 IP68 级全机身防水，海边玩水、雨天出行无需担心机身进水磕碰。

高考已然落幕，同学们即将迎来一段轻松自在的悠长假期。无论是外出游玩记录旅途，还是步入大学后定格日常点滴，OPPO Reno16 都会是你贴心又好用的伙伴。