【天极网手机频道】安兔兔5月安卓手机性能榜单出炉，红魔11S Pro+凭借首发超频版芯片强势登顶旗舰手机榜，次旗舰赛道由天玑8500系列全面主导，整体呈现旗舰靠骁龙、次旗舰看天玑的清晰格局。

在旗舰手机性能排行中，红魔11S Pro+以4171821分的平均成绩夺得榜首，成为5月性能最强安卓机型。红魔11S Pro+首发搭载第五代骁龙8至尊领先版，CPU主频从标准版4.6GHz提升至4.74GHz，对供电、散热与信号完整性要求更高，高温环境下性能更稳定、不易降频，在游戏等高负载场景下峰值性能与持续输出能力显著优于普通版芯片，这也是其登顶核心原因。

iQOO 15 Ultra以4144802平均跑分紧跟其后，搭载标准版第五代骁龙8至尊版，定位性能旗舰，调校激进，长期保持高竞争力。

vivo X300 Ultra 卫星通信版以平均跑分 4103004分位列第三，同样搭载第五代骁龙8至尊版，兼顾强悍性能与专业影像能力，支持全焦段4K 120fps 10bit Log 录制与 14EV 高动态范围，是影像与性能双旗舰机型。

榜单第四名iQOO 15跑出4050238分，作为数字系列标准版旗舰，硬件配置看齐Ultra 版本，兼顾日常使用与游戏需求;第五名红魔11 Pro +分数3995210分，延续红魔电竞手机调校思路，温控与性能释放均衡;第六名realme GT8 Pro得分3970960分，主打性价比旗舰路线，同价位性能优势突出;第七名OPPO Find X9 Ultra卫星通信版3896281分，影像算法与硬件性能双向优化;第八名荣耀WIN跑分3861113分，荣耀高端旗舰主力机型;第九名iQOO 15T 以3802891分成为旗舰前十唯一天玑9500机型，打破骁龙对旗舰榜单的垄断;第十名荣耀 Magic8 Pro得分3792835分，老牌旗舰综合调校成熟稳定。整体来看，骁龙8 Elite Gen5牢牢把控安卓高端性能市场，各大品牌依靠系统调校拉开跑分差距。

次旗舰手机性能榜呈现另一番格局，天玑8500系列芯片包揽前三，成为中端性能市场绝对主力。iQOO Z11凭借天玑8500满血版以2336947分夺冠，性能释放强劲，性价比突出。第二名荣耀600 Pro、第三名荣耀WIN Turbo均搭载天玑 8500 Elite，平均跑分分别为2184653 分、2171547分，两款新机上榜体现荣耀对该芯片调校成熟，能充分释放芯片潜力。可以看到次旗舰榜单全面被天玑8500系列占据，印证这款芯片在中端市场的稳定性与口碑，成为 2000―3000元档位主力选择。

整体来看，5月安卓性能市场格局稳定，高端旗舰由第五代骁龙8至尊系列主导，红魔凭借超频版芯片实现性能突破，iQOO、vivo等品牌紧随其后;次旗舰市场由天玑8500系列站稳脚跟，性价比机型性能持续提升;平板市场进入高性能时代，旗舰芯片普及推动生产力与游戏体验升级。随着6月更多新机发布，安卓性能赛道竞争或将更加激烈。