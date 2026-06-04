【天极网手机频道】随着WWDC26发布会越来越近，苹果今年秋季的新机信息基本上被曝光的差不多了，iPhone18 Pro系列与首款折叠iPhone确定在今年9月秋季发布会正式亮相，iPhone18标准版、Air机型则推迟至次年春季发布。综合多方爆料信息，iPhone18 Pro系列迎来八大维度硬件升级，二代灵动岛、2nm旗舰芯片、主摄可变光圈、自研C2基带悉数落地，但受元器件涨价影响，新机也传出售价上调的市场传闻。

这一次iPhone18 Pro系列最大的改变莫过于打磨四年的灵动岛终于迎来大改版，从iPhone14 Pro首发灵动岛至今，大黑块的造型一直没有大变化。而全新的第二代灵动岛将部分Face ID零部件收纳至屏幕下方，开孔宽度从20.76mm缩减至13.49mm，整体尺寸降幅最高可达35%，正面视觉瞬间干净精致了不少，屏占比创下历代iPhone新高，距离真正的全面屏又近了一大步。

机身做工同步优化，背板玻璃与金属中框拼接工艺升级，有效降低机身色差，后置镜头模组缝隙收窄，新增深樱桃酒红色全新配色，辨识度也是跟iPhone17系列的星宇橙一样拉满。针对Pro Max版本，有博主实测真机模型机身厚度8.75mm，和上代17 Pro Max 厚度持平，但因可变光圈模组占用空间，后置镜头凸起增加，含镜头整机厚度来到13.78mm，全包保护壳需要厂商重新开模。

续航方面继续延续国内外版本电池差异化策略，iPhone18 Pro国行电池4056mAh、美版 4288mAh，容量相差232mAh，eSIM取消实体卡槽是美版扩容电池的核心原因;Pro Max国际版则搭载大约在5100-5200mAh的电池，首次采用不锈钢电池封装，相较传统塑料外壳散热、抗摔能力显著提升，唯一代价是机身略微增重。通信上换装第二代自研C2基带，网络功耗更低、稳定性更好，海外版支持卫星5G，国行则无缘此项配置。此外相机按键优化，移除容易误触的电容触控，仅保留压感触发;网传港版确定实体卡 + eSIM 双规格，国行相关方案仍处于待定阶段。

性能与影像实现跨越式升级，全系标配台积电2nm工艺打造的A20 Pro芯片，芯片封装方案由InFO升级为WMCM，芯片集成度、能效、运算性能全面升级。影像上全系后置三颗 4800 万像素镜头，主摄首次搭载实体可变光圈结构，可手动调整进光量与景深，人像虚化告别算法模拟，长焦光圈同步加大，夜景拍摄能力大幅提升。

最后也是大家最关心的价格问题，今年大概率要涨价。受元器件成本上涨影响，业内普遍认为iPhone18 Pro高配版价格会上调，虽然有小概率苹果自行消化成本保原价，但涨价的可能性更大。

除Pro系列之外，苹果首款折叠iPhone同样在9月同台发布，与iPhone18 Pro组成秋季双旗舰阵容。从初代灵动岛到二代大幅收窄开孔，苹果历经两代产品打磨优化正面屏幕形态，叠加芯片、影像、通信多方位革新，iPhone18 Pro 系列成为近年升级跨度最大的苹果旗舰机型，最终售价与实际体验，还要等待秋季发布会官方揭晓。