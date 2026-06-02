【天极网手机频道】距离苹果秋季新品发布会还有一段时间，但关于iPhone 18 Pro的各项爆料持续升温。近日，有博主曝光iPhone 18 Pro核心硬件参数，其中国行、美版机型电池容量差距进一步拉大，延续了上一代机型的分区配置策略，引发众多果粉热议。

据悉，iPhone 18 Pro国行版电池容量为4056mAh，而美版的电池容量高达4288mAh，两款同型号旗舰机型电池容量差值达到232mAh。结合苹果的功耗优化体系，美版iPhone 18 Pro的整体续航能力将明显优于国行版本，日常待机、视频播放、游戏高负载场景下的续航优势会进一步凸显。

针对不同版本的iPhone 18 Pro电池配置差异，业内也给出了核心原因。目前美版iPhone全系普及eSIM单卡技术，机身内部无需预留实体SIM卡槽及相关结构组件，极大节省了机身内部紧凑的空间，苹果得以将空余空间利用在电池扩容上。而国行版iPhone为适配国内用户使用习惯与国内通信制式需求，依旧保留实体SIM卡槽设计，内部结构布局被占用，直接导致电池容量被迫压缩，无法实现美版的扩容规格。

事实上，这种国行与美版的电池差异化配置并非iPhone 18 Pro首创，在iPhone 17 Pro机型上，国行版电池容量为3988mAh，美版则为4252mAh，同样存在大幅度容量差距。此次iPhone 18 Pro延续该设计逻辑，也意味着苹果针对不同地区市场的硬件差异化策略已经常态化，实体卡槽与eSIM的制式差异，成为国行iPhone续航长期落后美版的关键因素。



iPhone 17 Pro系列

除了续航配置的差异，iPhone 18 Pro在核心性能与影像系统上迎来全方位大幅升级，综合产品力实现跨越式提升。性能层面，iPhone 18 Pro将首发搭载全新A20 Pro旗舰芯片，这枚芯片采用台积电目前最先进的2nm工艺制程打造。相较于前代芯片，全新工艺不仅大幅提升整机算力，满足大型游戏、高清影像剪辑、多任务运行等高压场景需求，同时优化了能效比，实现了性能与功耗的平衡，有效改善新机发热、耗电快的问题。

影像方面，iPhone 18 Pro搭载后置三颗4800万像素摄像头组合，全系高像素传感器奠定了超清拍摄基础，同时主摄首次加入可变光圈结构，补齐了苹果手机影像的一大短板。可变光圈的加入，能够灵活适配强光、暗光等不同拍摄环境，大幅提升夜景拍摄能力，有效改善暗光场景下的画面噪点、亮度不足、细节丢失等问题，让iPhone的影像创作能力再上新台阶。

综合来看，iPhone 18 Pro这次旗舰芯片、可变光圈影像系统两大核心升级，极大提升了产品竞争力，但国行版与美版的电池续航差距，也成为国行机型的一大遗憾。随着苹果秋季发布时间临近，关于iPhone 18系列的更多细节、新版Siri功能及更多配置信息将逐步曝光，后续市场表现也值得持续关注。