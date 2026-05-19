【天极网手机频道】作为今年最受关注的手机之一，关于折叠屏iPhone的消息可以说是接连不断。上个月的时候，有消息称苹果的合作伙伴富士康已经开始试生产这款产品。作为量产前的重要环节，试生产旨在全面检测生产流程与产品质量，为后续大规模量产做准备。如果这一阶段不出问题的话，苹果将会在7月份正式启动量产，可谓是蓄势待发。然而这个月就有曝料人表示，可折叠iPhone在试生产阶段遇到了重大工程障碍，集中在铰链可靠性上。

据数码博主@刹那数码称，目前折叠屏iPhone的屏幕折痕问题苹果已经接受了，确实已经做到了“长期稳定保持”视觉无折痕的状态。但现在核心卡点是铰链，长期高频开合后的可靠性始终达不到苹果的品控及格线，必须要超级完美的解决这个机械损耗问题，不然进度暂时只能硬拖着。

铰链部分已知都是苹果折叠屏开发的关键核心，苹果将使用液态金属来打造铰链，不仅有着更好的耐用性，而且能够减轻折痕问题，来自广东东莞的宜安科技将是苹果液态金属的独家供应商。液态金属又被成为金属玻璃，是一种非晶态合金材料，具有无序的原子结构，比传统金属更抗弯曲和变形，并且比钛合金更耐用，使其适合用于可折叠设备的铰链。

其实在折叠屏iPhone之前，苹果就曾使用过液态金属，比如弹出SIM卡插槽的卡针就使用了液态金属材料，但是在苹果设备核心精密器件上大规模使用液态金属还是第一次。而且早在2010年，苹果便与液态金属科技公司达成合作协议，获得了一项“永久、全球适用”的独家授权，可在消费电子产品领域将液态金属相关知识产权商业化，苹果已经探索这种材料超过15年。

不过铰链问题不太可能会推迟这款折叠屏iPhone的发布时间，目前距离秋季发布会还有四个月的时间，时间上依然比较的富裕，当然如果拖太久的话也是有可能会影响这款重磅产品的正式上市时间。

目前，关于这款折叠屏iPhone的消息已经比较详细了，它将拥有一块约5.5英寸的外屏，展开时约为7.8英寸，比例为4:3，更像是一款“阔折叠”手机，无论是尺寸上还是形态上都很接近iPad mini。后置采用4800万像素主摄+4800万像素超广角的双摄组合，没有FaceID，采用Touch ID电源按钮，搭载搭载A20芯片，C2调制解调器。系统方面，折叠屏iPhone将搭载专为折叠屏优化的iOS 27系统，原生支持大屏交互、多任务分屏、悬停模式，实现内外屏无缝切换，同时深度联动Mac、iPad等苹果设备，提供完善的生态体系，再加上iOS系统长期流畅的体验、出色的隐私安全等优势，相比于硬件层面，软件系统可能会成为这款产品最核心的优势。

对于目前追求“稳健”的苹果来说，品控还是第一优先级，与其仓促上市留下隐患，不如多花时间把铰链的机械损耗问题彻底解决，现在尚有较为充裕的时间，这款备受瞩目的折叠屏手机应该会如期登场。另外，此前笔者也曾分析过这款产品，作为一款“迟到”多年的产品，无论是产品的形态上，折痕的控制上，还是影像能力等方面，苹果都并不占明显优势，如果再拿出一款只是及格的水平或是存在问题的“半成品”，显然是消费者无法接受的，对于市场和口碑的影响肯定不小，所以彻底解决试生产阶段所遭遇的问题肯定是上上策。

至于这款售价或超2000美元、搭载A20芯片的折叠新品，究竟能否成为苹果下一个改变行业的爆款，让我们拭目以待把。