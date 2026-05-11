【天极网手机频道】近日，OPPO已官宣将于5月推出Reno16系列新机并开启全平台预约，结合此前微博博主“数码闲聊站” 曝光的详细信息，该系列(含Reno16、Reno16 Pro)定位中端旗舰，在屏幕、性能、续航、影像等核心维度全面升级，诸多配置亮点提前浮出水面。

据悉，Reno16系列全系预计将标配金属中框，屏幕采用双尺寸直屏方案，其中Reno16 Pro搭载6.78英寸1.5K OLED大直屏，支持LTPO自适应刷新率，兼顾显示效果与功耗控制，而Reno16则配备6.32英寸1.5K OLED小直屏，机身更小巧，适配单手操作，满足小屏用户的使用需求。

配色方面，Reno16 Pro工程机已曝光白色、黑色、紫色、绿色四款可选，存储版本则涵盖12+256GB、12+512GB、16+256GB、16+512GB、16+1TB等多种规格，超大内存版后续或有小幅调整。

性能端，该系列采用双天玑芯片的差异化策略，Reno16 Pro搭载天玑9400+(天玑9500s)芯片，这款3nm制程芯片采用“1+3+4”全大核架构，性能对标骁龙8至尊版，能够轻松应对重载手游与多任务处理，充分释放旗舰性能;Reno16则搭载天玑8550芯片，主打均衡体验，在保证日常使用与轻度手游流畅稳定的同时，实现了出色的功耗控制，兼顾体验与续航。续航是本次Reno16系列的核心亮点，全系配备大电池与80W有线快充，其中Reno16 Pro内置7000mAh超大电池，还额外加持50W无线快充，这一配置在中端机型中较为罕见，可满足重度用户一天一充的需求;Reno16则内置6700mAh电池，搭配80W有线快充，轻松覆盖日常续航需求。

影像系统同样迎来全面升级，Reno16系列全系搭载旗舰级三摄组合，均配备2亿像素HP5大底主摄、5000万像素超广角镜头与5000万像素潜望长焦镜头，可实现全焦段覆盖，让远景拍摄更清晰、细节更丰富。其中Reno16 Pro的影像配置更为突出，据“数码闲聊站” 确认，其影像配置与万元级机型同源，在传感器规格、OIS光学防抖算法等方面均有优化，能够显著提升夜景与人像拍摄的成片稳定性，带来更出色的影像体验。

结合OPPO官网公布的Reno15系列售价，其标准版与Pro版各存储版本定价清晰：Reno15标准版12GB+256GB版本售价3599元，12GB+512GB与16GB+256GB版本均为3999元，16GB+512GB版本4299元，16GB+1TB版本4799元;Reno15 Pro版12GB+256GB版本3999元，12GB+512GB版本4299元，16GB+512GB版本4799元，16GB+1TB版本5299元。

基于Reno15系列的官方定价、Reno16系列的配置升级幅度，以及当前存储涨价的市场背景，可对Reno16系列售价将有可能涨价，目前全平台已开启1元预约活动，用户预约可锁定278元权益礼包，有兴趣的小伙伴可以进入各大电商平台进一步了解。

综合来看，OPPO Reno16系列定位“中端小旗舰”，通过双尺寸直屏、天玑双芯片、7000mAh级超大电池、全系2亿像素+潜望长焦等配置，Pro机型弥补了往系列的性能短板，产品力全面升级，目前官方预约已开启，更多细节有待官方后续正式官宣。