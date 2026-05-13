【天极网手机频道】5月13日，联发科召开天玑开发者大会2026(MDDC 2026)，本届大会以“全域芯智能，体验新无界”为主题，重磅推出面向全球开发者的一系列先进工具和创新解决方案，并现场展出诸多合作创新的关键成果。大会围绕AI智能体化体验、游戏沉浸技术等核心议题，全面展示了联发科在全场景芯片平台、先进通信及AI技术领域的最新突破。

MediaTek董事、总经理暨营运长陈冠州在大会上表示：“智能体AI正在重构和升级越来越多的行业和应用场景。MediaTek以覆盖手机、汽车、IoT以及AI基础设施的全栈、多元技术与产品组合赋能'智能体化体验'，以无处不在的强大算力，结合先进的云端AI加速技术，为全球生态伙伴打通从创意到规模化落地、从应用价值到商业价值的关键跃迁，让AI真正赋能大众的日常生活和千行百业的增长曲线。”

全栈AI赋能，构建无处不在的智能体化体验

过去三年，天玑AI生态圈实现跨越式发展：生态伙伴的成长量提升至240%，天玑AI开发套件的下载量提升至440%。联发科与广大合作伙伴一起，共创跨领域的AI繁荣生态。

天玑旗舰移动平台基于先进的超性能、超能效双NPU架构，从感知到运算，为用户提供跨端全模态智能体化新体验。今天联发科正式发布天玑AI智能体化引擎2.0，借助天玑SensingClaw技术，提供低功耗的全时感知能力，赋能设备制造商打造具备主动感知和跨应用驱动能力的Agent OS，具备视觉、听觉、方位感知等主动感知能力，实现从被动指令到主动服务的转变，轻松拆解复杂任务，并可调动丰富的应用生态，通过复合执行完成任务，让「龙虾」真正活起来。

联发科公布了与OPPO、Xiaomi和传音合作的系统原生Claw，展示出强大的主动感知、主动执行、跨端无缝流转的能力，同时兼顾端侧隐私保护和数据安全。

联发科同步推出天玑AI开发套件3.0，升级端侧智能体全模态能力并加速智能体应用的端侧部署。

它具备四大核心特性，模型部署更高效：LVM模型可视化部署，效率较上代产品提升50%;模型压缩率更高：Low Bit压缩工具包带来高达58%的模型压缩率;智能体对接更开放：天玑eNPU开发工具，带来Always-On感知能力;开发智能更简单：天玑AI Partner上线，智能化辅助，端到端部署。通过四大套件，充分释放AI潜能，让先进的智能体化新体验「无处不在」。

天玑游戏技术，打造超沉浸感官体验

在游戏领域，联发科长期致力于推动移动游戏行业创新。本次大会详细介绍了Ray Tracing Pipeline(RTP)移动端光线追踪技术，该方案可跨端适配PC与Mobile的渲染管线，实时精确呈现复杂的游戏光影效果。联发科已与腾讯《三角洲行动》游戏项目组携手合作预研新的RTP技术方案。

今年，MediaTek天玑携手团结引擎深度适配虚拟几何体(Virtual Geometry)技术，依托天玑移动平台强劲GPU的渲染能力，实现在移动端环境下渲染超过10亿级三角面，并在1.5K高分辨率画面下可持续输出1小时满帧流畅体验，让手机也能呈现画质更精细的3A级游戏沉浸体验。

此外，多项游戏技术也在大会上亮相：

天玑LE Audio低延时技术：在天玑旗舰移动平台上带来32毫秒更低延迟蓝牙立体声表现，已在《和平精英》游戏测试服中落地。

GPU Dynamic Cache架构：兼顾游戏高帧率和高能效，已与《逆战：未来》《暗区突围》合作实现满帧流畅且更省带宽更省功耗。

天玑倍帧技术3.0：新增Depth等选项，可更好地预测并生成高质量虚拟帧，呈现高刷新率和高画质;新增支持UE、Unity等引擎插件接入，支持165和144帧，已助力《王者荣耀》解锁144帧低功耗畅爽体验;《明日方舟：终末地》游戏也为玩家带来更高流畅度、更低功耗的优异表现。

天玑自适应调控技术5.0：新增智能帧控、场景预判功能，可针对游戏内的后续场景的性能需求，按需实时精准调度算力，同时游戏也可以针对平台信息调整出帧节奏，让画面更流畅丝滑的同时降低功耗。《鸣潮》游戏借助该技术，1% low帧和功耗指标得到显著优化。

天玑AI Play技术：与《三角洲行动》合作，借助性能强劲的天玑移动平台的端侧 AI，CC语音智能伴侣响应速度更快，相比云端延迟时间大幅降低56.7%。

大会还预告了面向安卓游戏开发者的一站式分析和调优工具Dimensity Profiler 2.0，新增支持CPU Callstack全面追踪、平台MIPS负载监控和GPU带宽指标显示功能。目前，《境・界 刀鸣》《鸣潮》《怪物猎人：旅人》《无限暖暖》《美职篮巅峰对决》等诸多热门移动游戏已采用该工具进行日常性能调试及自动化测试。

展望未来：开放共创，共享共赢

目前，围绕天玑平台构建的生态已愈发繁盛，涵盖芯片、终端、引擎、内容开发者和服务伙伴等。在未来，联发科将继续开放能力、深化合作，持续与生态伙伴在AI浪潮中共同为用户带来更卓越的体验。