【天极网手机频道】伴随618换机热潮全面开启，大众用户对于长续航、高流畅度、强耐用性的实用机型需求持续攀升。针对用户日常续航焦虑、户外使用、长辈省心换机等核心痛点，vivo Y系列全新力作――vivo Y600 Turbo现已开售。新机主打超长续航、稳定流畅、坚固耐用，精准适配日常通勤、户外出行、长辈使用等全场景需求，凭借均衡全面的硬件配置和亲民售价，成为618中端市场高性价比换机优选。

vivo Y600 Turbo在超大电池的配置下，依旧兼顾了轻薄机身与精致颜值，打破了大电池手机厚重臃肿的刻板印象。机身厚度仅8.29mm，整机重量控制在215g，握持手感轻盈舒适，日常单手持握、长时间使用无压力。

配色方面，新机推出沙丘金、电光蓝、千禧粉三款时尚配色，风格简约百搭，覆盖男女用户不同审美偏好。机身采用细腻磨砂工艺处理，有效杜绝指纹沾染，长久使用机身依旧干净清爽，兼具质感与实用性。

续航是vivo Y600 Turbo的核心王牌亮点，该机搭载9000mAh超大蓝海硅负极电池，是同价位罕见的超大容量电池配置，彻底解决用户日常续航焦虑。重度使用场景下也能持久续航，日常刷视频、聊微信、导航出行、追剧听歌无需频繁充电，满足全天甚至隔天续航需求，完美适配户外工作、长途出行、长辈日常使用等高强度用电场景。

充电层面，新机配备90W有线超级闪充，快充速度高效给力，短时间即可快速回血。同时搭载全局直驱供电2.0技术，边充边用稳定不卡顿，有效降低充电发热问题，兼顾充电速度与使用体验。

性能方面，vivo Y600 Turbo搭载高通骁龙7s Gen4处理器，这是一款主打稳定流畅、低功耗的中端旗舰芯片，采用先进制程工艺，性能调校均衡稳健。针对微信、抖音、短视频、网购、导航、办公等日常高频应用进行深度优化，运行流畅不卡顿，多APP后台留存能力出色，长时间使用不易出现卡顿、掉帧问题。

在屏幕方面，该机搭载6.83英寸 1.5K AMOLED超窄边直屏，拥有2800×1260超清分辨率、449PPI超高像素密度，画面显示极致细腻，文字、图像无颗粒感。屏幕支持120Hz高刷，滑动刷视频、轻度游戏操作丝滑跟手，兼顾流畅体验与低功耗续航。亮度素质拉满，搭载多档位超高亮度规格，局部峰值亮度5000nits、全局峰值亮度2000nits、手动峰值亮度1000nits，即便在夏日强光户外、阳光直射屏幕的场景下，依旧能清晰看清屏幕内容，彻底解决户外看不清屏幕的痛点。

vivo Y600 Turbo主打长效耐用属性，该机支持IP68、IP69级别防尘防水，整机经过严苛的品质调校，官方支持六年持久流畅保障，大幅延长手机使用寿命，长期使用不易卡顿、老化，完美契合长辈用户、备用机、长期自用的耐用需求。同时机身搭载全方位耐用防护设计，具备优秀的抗摔、防水、防尘能力，日常磕碰、指尖滑落、雨天使用、户外扬尘场景都能从容应对，大幅降低手机损坏概率。

在售价方面，8GB+256GB版本首发价2099元，国补到手低至1631元，12GB+256GB版本首发价2399元，国补到手低至1886元，12GB+512GB版本首发价2699元，国补到手低至2267元。