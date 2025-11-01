【天极网手机频道】10月31日，联想召开主题为“AI有凌犀 赫然心动”的联想天禧AI 一体多端秋季新品超能之夜，发布了天禧个人超级智能体3.5，并且携手联想品牌大使、联想moto品牌代言人张凌赫带来联想moto X70 Air AI手机，以及专为粉丝限量定制的联想moto razr 60心动赫兹联名礼盒。同时，随着“双十一”临近，联想也带来了一系列福利，让用户在购机时累计最高优惠可达4000元。

“AI队友”天禧个人超级智能体3.5

作为联想的重要战略之一，天禧生态在过去两年中已经有了快速发展，从早期辅助用户的“工具”成为理解需求、推理执行任务的“助手”。现在天禧个人超级智能体升级至3.5版本正实现从“助手”迈向“队友”的转变，也是天禧AI成长五级演进路线中关键的第三阶段，将带来情感计算与多智能体交互，实现任务自动拆解、自动完成，具备“真正的个性化、行动力飞跃、多端一致体验”三大核心能力突破。

联想表示，天禧AI 3.5通过达成全时空主动记忆和全域个人知识库管理，实现"真正的个性化"，让AI能够深度理解用户习惯并预判需求;借助多智能体协同架构实现"行动力飞跃"，天禧AI 3.5可自主调度多个领域智能体完成复杂任务;此外通过超级互联3.0技术实现"多端一致体验"，让用户在不同设备间获得无缝衔接的服务。

做到这一点得益于天禧个人超级智能体围绕“个人超级智能体、天禧智能体系统和天禧AI生态”三大方面的创新升级。联想集团高级副总裁、中国消费业务群总经理张华将天禧智能体系统形象地比作支撑AI进化的“根”，蓬勃发展的天禧AI生态则是其向上生长的“冠”，二者共同构成枝繁叶茂的天禧AI智能图景。



联想集团高级副总裁、中国消费业务群总经理张华

在生态布局层面，天禧AI已经覆盖了生活、工作、学习等全场景智能体矩阵，天禧AI 3.5在优化现有场景的同时，带来了更多创新功能，已具备包括实现系统体验优化的AI操控、AI电脑管家，助力效率办公的AI会议、AI日程，优化学习创作体验的AI翻译、AI笔记，拓展社交生活的AI看世界、AI拍照，以及围绕内容娱乐的AI博客、AI音乐等丰富能力。据联想介绍，基于MCP智能体调度协议与A2A组网架构，成功汇聚超过5000个领域智能体与AI应用。因此端边云协同的AI发展进程中，天禧AI做到了让AI可用、好用，且降低了用户的体验门槛。

在天禧智能体、天禧生态快速发展的同时，联想也筑牢了安全底座。天禧AI 3.5的各项能力都建立在联想自研的THCP安全引擎上，其端云加密方案已获得中国信通院颁发的行业首张生成式AI安全"卓越级"认证，为用户数据提供国家权威认可的全链路保护，让使用AI更安心、放心，无论是个人用户还是企业客户都能减少后顾之忧。

还有一点十分关键，天禧AI 3.5不仅知识库引擎首次实现了全域打通，让不同设备中累积的“知识、数据”可以汇总成为个人知识图谱，同时在硬件层面也进一步打破了“物理壁垒”，凭借超级互联3.0带来了天禧AI一体多端一致体验，让AI手机、AI平板、AI PC等设备的体验可以高度一致，减少割裂感。

例如超级互联3.0不仅支持Windows与Android设备，更进一步实现对iOS设备的深度互联互通。超级互联3.0交互更加简洁高效，通过“碰一碰”“拖一拖”“倒一倒”等直观操作，即可轻松完成信息的快速流转，实现了近场与远场场景下的无缝传输。

在本次活动上，联想也带来了首批搭载天禧AI 3.5的AI终端设备，包括联想moto X70 Air AI手机、联想YOGA Pad Pro 14.5 AI平板、联想YOGA Air 14Aura AI PC和联想AI眼镜等等。从体验的升维，到生态繁荣、跨终端的无缝衔接，联想天禧AI正朝着进化方向――将天禧AI打造成为个人超级智能体，专属于每个人的AI Twin――稳步前进。天禧AI 3.5，正如张华所言，是“AI Twin”的第一束光。

轻薄实力派：联想moto X70 Air AI

作为首批搭载天禧AI 3.5的产品，联想品牌大使、联想moto品牌代言人张凌赫的同款手机――联想moto X70 Air AI亮相十分惊艳，这是一款厚度仅5.99毫米、重量轻至159克的轻薄产品，一颗气球就能带飞，满足用户对于手感的追求。

联想moto X70 Air中框为5.3mm航空级铝合金材质，纤薄且保证强度。而且，略带弧度的中框与超薄PU材质背板形成45°顺滑过渡角，打破圆弧四边角设计，解决硌手痛点。在配色上，该机提供"凌灰”、”青巧"与"韵绿”三种可选，结合镜头环撞色设计，辨识度拉满。

作为一款超轻薄手机，联想moto X70 Air带来出色手感同时还有两个亮点解决了用户心中的疑虑――续航以及扬声器。

超轻薄手机是今年相对有差异化的产品，此前也有品牌推出，但续航等痛点成为其一大短板。这一次联想moto X70 Air内置入4800mAh星海刀锋电池，能量密度860Wh/L，中度使用续航一整天。通过现场联想对比友商的视频播放成绩来看，联想moto X70 Air甚至在某些场景下胜过竞品的主流旗舰机型。另外为了保证用户体验，联想moto X70 Air还支持68W TurboPower疾速闪充和15W WLC无线充电，并且扬声器也没有妥协，采用杜比全景声加持的双扬声器设计，避免外放时“单耳失聪”的尴尬。

还有一个细节，联想moto X70 Air采用了实体双SIM卡槽设计，让用户无需更换eSIM，换机更方便。

影像方面，联想moto X70 Air拥有前置5000万像素超感光镜头，后置5000万像素双核主摄支持光学防抖和一枚120°超广角微距镜头，支持全新的AI轻羽人像，以及代言人张凌赫同款"凌境时光”。同时手机支持moto的转转手腕快速开启相机，抓拍更轻松。

其他配置方面，联想moto X70 Air拥有一块6.7英寸的旗舰级OLED屏幕，1.5K分辨率、120Hz高刷、10bit色深和HDR10+，屏占比高达94.6%，屏幕全局亮度为1400nits，局部峰值亮度最高可达4500nits。屏幕通过类DC调光、SGS低蓝光认证，Pantone色彩认证与Pantone肤色认证，提供专业色彩保障。产品搭载高通第四代骁龙7 SoC，支持最高12GB虚拟内存拓展，实现12+12GB内存组合，安兔兔综合跑分113万，为了在轻薄机身下保证性能稳定，手机采用超薄3D VC均热板，SoC直接嵌入3D VC均热板。另外，联想moto X70 Air支持IP68/IP69防尘防水，可靠性和耐用性在线，同时机身内置双擎NFC天线，得益于超薄机身设计刷卡出行不用担心握持带来的不便。

还有一点要着重提的就是联想moto X70 Air搭载的全新升级的“天禧个人超级智能体3.5”，支持AI看世界、知识库、AI解题、模型广场等创新功能。联想moto X70 Air也在机身左侧配备了一枚独立的AI实体按键，用户可一键唤醒智慧中枢，需求即时响应。

售价方面，联想moto X70 Air AI手机售价2599元起，10月31日晚8时全渠道正式开售，首销福利限时优惠仅2399元起，还可享国补和平台补贴等多重优惠。

除了这款有诚意的轻薄新品外，张凌赫还现场揭晓了限量版联想moto razr 60心动赫兹联名礼盒，内含联想moto razr 60冰钻版、张凌赫专属收藏卡、充满故事感的人生三格写真，以及张凌赫亲自参与设计的签名保护壳。礼盒售价4399元，购买心动赫兹礼盒的用户即有机会获得“赫你相遇”限定礼袋，礼袋含张凌赫独家写真透卡、定制款痛包，以及丰富的限定周边。

联想moto g100 AI手机也已经开售，售价1399元起;联想moto g100s AI手机将于11月7日开启预售，售价999元起。

更多产品 一同亮相

在联想天禧AI 一体多端秋季新品超能之夜上，联想还带来了多款好物。采用自研芯片的联想YOGA Pad Pro 14.5 AI平板，配合系统级软件优化，不仅能够完全离线运行复杂的AI模型，还能在端云混合架构的加持下，实现响应更快、效果更好的AI体验，定位全球首款原生AI大平板。

配置方面，联想YOGA Pad Pro 14.5 AI平板拥有14.5英寸3K 120Hz OLED屏幕，支持107%NTSC广色域和DCI-P3专业色域，Delta E<1，通过TÜV莱茵三重护眼认证，集成全局护眼3.0、硬件级低蓝光和无频闪技术，从根源上减轻长时间使用对眼部的疲劳感。这块屏幕与联想手写笔 Pro第二代的4096级压感识别、1.4mm超精细笔尖配合，实现了接近0ms的延迟表现，对于有书写、手绘创作需求的用户而言，体验更进一步。

联想AI眼镜M1与V1

联想AI眼镜M1/M1 Pro重量低至28克，采用可调整的鼻托与桩头位置设计，让长时间佩戴更舒适。内置天禧个人超级智能体，支持生成会议纪要等AI功能，提升使用效率。其中，M1 Pro自带1GB存储，可实现1000分钟独立录音，支持在商务会议实时翻译、边录音边生成文字纪要。联想AI眼镜M1、M1 Pro售价分别为998元和1098元，将于11月正式上市。

联想AI眼镜V1更为强大，能够把数字世界投进用户视野，支持同声翻译字幕、导航路线、文稿等直接呈现在镜片上，无需频繁查看手机，在更多场景下让用户解锁智能新体验。联想AI眼镜V1售价3999元，10月31日开启预售，11月9日正式上市。

“双十一”六重福利大力推进AI普惠

在本次活动最后，联想推出“热AI升级 11到位”超值优惠，包括六重福利到位――首先是“补贴到位”，通过整合国家以旧换新、品牌补贴及平台三方补贴，部分机型最高可省2000元。在搭配购机需求上有“搭配到位”，购买任意PC、平板，相关配件可享限时五折打包带走;更直接为选择特定手机型号的用户，赠送价值299元的专属AI耳机;在AI PC、指定AI手机和AI平板中任选两样，即可将价值699元打印机免费搬回家。此外，“双十一”期间在官方店铺下单即有机会以五折抢购张凌赫同款AI装备。

值得一提的是，联想专门为大学生推出了专属教育优惠，部分机型累计最高优惠达4000元。还有“青春有AI全家桶”套装，即购齐AI PC、AI平板与AI手机，即可额外获得2000元“智享金”用于自由兑换联想丰富的软件、服务与周边产品。

联想“双十一”福利覆盖线上线下全渠道，用户可以通过官方商城、电商平台旗舰店、线下门店等多种渠道享受优惠。联想也提供了灵活的支付方式和分期免息服务，降低购买门槛。