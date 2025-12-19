【天极网手机频道】今天给大家带来前不久刚刚发布的vivo S50 Pro mini的手机评测。在机身正面，vivo S50 Pro mini延续了小屏旗舰的定位，采用了一块6.31英寸的1.5K分辨率直屏(标准版则为6.59英寸)。

这块屏幕边框控制得极为出色，左右两侧黑边极窄，配合超大的圆角设计，不仅让整机视觉上更加协调，也确保了握持时的舒适手感，避免出现割手现象。

显示方面，这块屏幕支持1-120Hz自适应动态刷新率技术，并配备AOD熄屏显示功能。护眼方面更是下足了功夫，支持最高4320Hz的超高频PWM调光以及2160Hz全亮度PWM调光，有效减少频闪对眼睛的刺激。

此次上手的「灵感紫」配色版本，裸机重量仅为191g，厚度为7.99mm。机身背部采用缎面柔光玻璃材质，低饱和度的紫色在光影流转间呈现出如晚霞般细腻柔和的视觉效果，触感丝滑温润且不易沾染指纹。

后置摄像头区域创新性地采用横向椭圆形航空铝浮空镜组设计，三颗镜头与闪光灯横向排列，镜组宽度与机身达成1:8的黄金比例。

镜组与后盖自然过渡，配合航空级铝金属中框的喷砂处理和圆润R角，整机握持起来温润轻盈。

vivo S50 Pro mini在影像系统上展现出旗舰级配置，其主摄采用5000万像素索尼IMX921传感器(1/1.56英寸大底)，长焦则搭载5000万像素索尼IMX882潜望式传感器(1/1.95英寸大底)，支持3倍光学变焦与实况模式下的6倍无损变焦。

结合超广角镜头，这套三摄系统能够覆盖从广阔风景到细腻人像的全焦段拍摄需求，配合vivo自研原像引擎与大模型画质增强算法，确保各焦段画面纯净度与细节表现。

在动态Live影像创作方面，vivo S50 Pro mini带来了大师级Live运镜功能。其中“高光慢动作”运镜通过AI云端协同处理，可将实况画面中的人物动作智能过渡为丝滑慢动作，让瞬间之美得以诗意延续。

“希区柯克”运镜则通过算法模拟电影级变焦效果，在保持主体大小不变的同时压缩背景空间，创造出强烈的视觉张力与沉浸感。

“变焦运镜”功能更支持主摄从3倍焦段流畅切换至1倍焦段，通过视角变化强化人物与环境的叙事关系，为Live图增添悬念与戏剧性。

除创新运镜外，vivo S50系列还内置了丰富的胶片模拟效果。用户可选用模拟富士胶片质感的“假日胶片”、致敬经典柯达色彩的“暖光胶片”，以及复刻理光GR风格的“胶片绿/胶片蓝”滤镜，这些风格化选项能够满足不同场景下的个性化创作需求。

AI技术的深度融入进一步提升了影像体验的实用性。针对日常拍摄中常见的路人入镜问题，vivo S50系列在Live图中也实现了AI路人消除功能。用户既可通过智能识别自动去除背景干扰，也能手动圈选特定区域进行精准清理，让每张Live图都能完美呈现焦点主体。这套从硬件配置到智能算法的完整影像解决方案，使vivo S50 Pro mini真正成为口袋中的动态影像创作利器。

性能方面，vivo S50 Pro mini搭载了高通第五代骁龙8移动平台，采用台积电N3P先进工艺，相较于vivo S50标准版性能更为强悍，能效表现也更加出色。在室温条件下，实测王者荣耀最高画质120FPS模式，整体平均帧率高达119.8帧，游戏体验丝滑流畅，机身温度也维持在舒适区间。

续航方面，vivo S50 Pro mini在更小尺寸的机身内，搭载了与标准版同样容量的6500mAh第二代半固态电池技术，得益于先进的电池技术和出色的能效管理，该机在续航表现上同样令人满意，实测的续航数据如下：

充电方面，vivo S50 Pro mini最高支持90W有线闪充，并额外配备了40W无线闪充功能，相比标准版更加全面。实测有线充电半小时可充至约54%，完全充满共计耗时56分钟，无线充电体验也同样便捷高效。

防护性能上，vivo S50 Pro mini达到了IP68+IP69级别的防尘防水标准，能够从容应对各种恶劣环境。同时，全功能NFC支持模拟门禁卡、银行卡等实用功能，配合红外遥控功能，可轻松控制家用电器，日常使用更加便捷。

指纹解锁方面，vivo S50 Pro mini搭载了旗舰同款的第二代3D超声波指纹识别技术，在指纹录入和解锁速度方面都有出色表现。超声波指纹还支持湿手解锁，即使在夜间解锁也无需担心强光刺眼，提供了全天候的便捷安全体验。

综合来看，vivo S50 Pro mini 在 6.31 英寸的紧凑机身内，完整保留了 Pro 级硬件配置，在小尺寸机身与旗舰级性能之间实现了出色平衡。同时，全新的影像实况功能显著提升了拍摄的可玩性与创作空间，在同价位产品中展现出不俗的竞争力与吸引力。