¹úÃñÐ¡Æì½¢vivo Y500 ProÆÀ²â£üÁ½ÒÚÓ°Ïñ+OriginOS 6
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬vivo Y500 Pro ¹²ÍÆ³öËÄ¿îÅäÉ«£¬Ìì¼«ÍøÄÃµ½µÄÊÇ¡¸Ç³ÂÌ¡¹°æ±¾£¬Õû»úÖØÁ¿Ô¼Îª198.6g£¬ºñ¶ÈÔ¼Îª7.81mm¡£»úÉíºó¸Ç²ÉÓÃµÍ±¥ºÍ¶ÈµÄÇàÂÌÉ«µ÷£¬´îÅäÏ¸ÄåµÄÄ¥É°ÖÊ¸Ð£¬ÊÖ¸ÐÎÂÈóÇÒ²»Ò×Õ´È¾Ö¸ÎÆ¡£ºóÖÃ¾µÍ·Ä£×éÑÓÐøÁËÉÏ´ú Y300 Pro µÄÉè¼Æ·ç¸ñ£¬²ÉÓÃ×Ô¼ÒÆì½¢ X ÏµÁÐÍ¬¿îµÄÔ²ÐÎ Deco ²¼¾Ö£¬ÕûÌå¹Û¸Ð¼òÔ¼ÓÖ¾ßÓÐ±æÊ¶¶È¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬vivo Y500 Pro ´îÔØÊÇ×Ô¼ÒÆì½¢ vivo X200s Í¬¿îµÄ 1.5K ³¬ÇåÆÁÄ»£¬¾ß±¸¸ß´ï 460 PPI µÄ¾«Ï¸ÏÔÊ¾Ð§¹û£¬È«¾Ö¼¤·¢ÁÁ¶È×î¸ß¿É´ï 1600 nit£¬¼´±ãÔÚÇ¿¹â»·¾³ÏÂÒ²ÄÜ±£³ÖÇåÎú¿É¼û¡£±ß¿ò¿ØÖÆ·½Ãæ£¬×óÓÒ±ß¿ò½ö 1.37 mm£¬´øÀ´¸üÇ¿µÄÊÓ¾õ³Á½þ¸Ð¡£
ÔÚ»¤ÑÛÌåÑéÉÏ£¬Õâ¿éÆÁÄ»Ö§³Ö×î¸ß 3840 Hz µÄ³¬¸ßÆµ PWM µ÷¹â£¬ÓÐÐ§½µµÍÆµÉÁ´øÀ´µÄÊÓ¾õÆ£ÀÍ¡£Í¬Ê±»¹¼ÓÈëÁËÔÎ³µÊÓ¾õ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬Îª³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃ»ò¶ÔÆÁÄ»Ãô¸ÐµÄÓÃ»§Ìá¹©¸üÊæÊÊµÄ¹Û¸ÐÌåÑé¡£
Ó°Ïñ
Ó°Ïñ·½Ãæ£¬vivo Y500 ProÊÇ±¾´ÎÉý¼¶·ù¶È×î´óµÄ»·½Ú¡£Ö÷Éã²ÉÓÃÈýÐÇ HP5 2ÒÚÏñËØ³¬´óµ×´«¸ÐÆ÷£¬ÓµÓÐ 1/1.56 Ó¢´ç¸Ð¹âÃæ»ý£¬±È Y300 Pro+ ÌáÉý 1.56 ±¶£¬½ø¹âÁ¿¸ü³ä×ã£¬°µ¹â±íÏÖ¸ü³öÉ«¡£Ç°ÖÃ´îÔØ 3200 ÍòÏñËØ¸ßÇå¾µÍ·£¬ÕâÊÇ vivo Y ÏµÁÐÊ×´ÎÅä±¸×ÔÑÐ OIS ³¬¼¶·À¶¶¼¼Êõ£¬´ó·ùÌáÉýÅÄÉãÎÈ¶¨ÐÔ£¬ÔÚ¶à½¹¶ÎÅÄÉãÖÐ¶¼ÄÜ»ñµÃÇåÎú¡¢Ï¸ÄåµÄ³ÉÏñÐ§¹û¡£
Ó°Ïñµ÷Ð£·½Ãæ£¬vivo ÑÓÐø¡°À¶³§¡±Ò»¹áµÄÓÅÐã»ùÒò£¬¼ÓÈëÁË ×ÔÈ»É«²Ê¹¦ÄÜ Óë ÖÊ¸ÐÉ«²ÊÄ£Ê½¡£Ç°Õß¿ÉÕæÊµ»¹ÔÈËÑÛËù¼ûµÄ×ÔÈ»É«²Ê£¬ÈÃ»Ãæ¹Û¸Ð¸ü´¿¾»¡¢Í¨Í¸;ºóÕßÔòÍ¨¹ýÓ°µ÷ÓëÉ«²ÊµÄË«ÖØÓÅ»¯£¬Ç¿»¯ÀäÅ¯¶Ô±È£¬ÒÖÖÆ¸ß¹âÒç³ö£¬Ê¹³ÉÏñ¸ü¸»²ã´ÎÓëÇé¸Ð±í´ï¡£
³¤½¹±íÏÖ·½Ãæ£¬µÃÒæÓÚ vivo ×ÔÑÐµÄ ³¤½¹ÔöÇ¿Ëã·¨ Óë ÔÆ¶Ë AI ´óÄ£ÐÍ¼Ó³Ö£¬ÔÚ 10X ¼°ÒÔÉÏ±ä½¹Ê±£¬ÏµÍ³»á×Ô¶¯ÓÅ»¯»ÖÊ£¬ÓÐÐ§ÌáÉý 10X¨C30X ½¹¶ÎÏÂµÄÇåÎú¶ÈÓëÏ¸½Ú±£Õæ¶È¡£
Ïà»úÌåÑé·½Ãæ£¬vivo Y500 Pro´øÀ´ÁË¸ü¾ßÈ¤Î¶ÐÔÓë´´Òâ±í´ïµÄÅÄÉãÌåÑé¡£Åä±¸ÁËÈ«ÐÂÒ»ÅÄµÃ½ºÆ¬Ïà»úUI½çÃæ£¬ÔÚ²Ù×÷½»»¥ÓëÊÓ¾õ³ÊÏÖÉÏ¸üÌù½üÕæÊµ½ºÆ¬»úµÄÊ¹ÓÃ¸Ð£¬ÌáÉýÁËÅÄÉãµÄ³Á½þ·ÕÎ§¡£
Í¬Ê±£¬vivo Y500 Pro»¹ÐÂÔö¶àÖÖ½ºÆ¬·Ö¸ñ·ç¸ñ£¬°üÀ¨¸ºÆ¬¡¢ÕýÆ¬ÓëÇåÍ¸À¶µ÷ÈýÖÖÉ«²Ê·½°¸£¬ÓÃ»§¿É¸ù¾Ý¸öÈËÏ²ºÃ×ÔÓÉÑ¡Ôñ£¬ÈÃÕÕÆ¬ÔÚ±£ÁôÕæÊµÖÊ¸ÐµÄÍ¬Ê±£¬¸ü¾ßÒÕÊõ±í´ïÓëÊÓ¾õ±æÊ¶¶È¡£
¹¦ÄÜÌåÑé·½Ãæ£¬vivo Y500 Pro ¼Ì³ÐÁËÀ¶³§Æì½¢Ó°Ïñ»ùÒò£¬Ö§³Ö AI Ïû³ýLivephoto¡¢AI ·´¹âÏû³ý¡¢AI À©Í¼¡¢AI ³¬ÇåÓ°ÏñµÈ¶àÏîÖÇÄÜÓ°Ïñ¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üÖÇÄÜ¡¢¸ü´¿¾»µÄÅÄÉãÌåÑé¡£
ÏµÍ³
ÏµÍ³·½Ãæ£¬vivo Y500 ProÊ×Åú´îÔØÁËÈ«ÐÂµÄ OriginOS 6 ÏµÍ³£¬´øÀ´ÁË¡°ËÄ´óÁ÷³©ÌåÑé¡±¡£ÔÚ´¥¿ØÏìÓ¦ËÙ¶È¡¢Ó¦ÓÃÆô¶¯Óë¼ÓÔØ¡¢ÍøÂçÁ÷³©ÐÔ¡¢½»»¥Ë³»¬¶ÈµÈ¶à¸öÎ¬¶ÈÈ«ÃæÓÅ»¯£¬Ìá¹© 60 ¸öÔÂµÄ³¬³¤Á÷³©Ê¹ÓÃÌåÑé¡£
ÖÇ»ÛÌåÑé·½Ãæ£¬OriginOS 6ÒýÈëÁË¸üÖÇÄÜ¡¢¸üÊµÓÃµÄÐ¡VÖúÊÖ¡£OriginOS 6ÐÐÒµ¶À¼ÒÊµÏÖÁË LivePhotoÖÇÄÜÈ¦Ñ¡¹¦ÄÜ£¬¶ÔÊµ¿öÕÕÆ¬ÖÐµÄÂ·ÈË½øÐÐÒ»¼üÏû³ý£¬ÊµÏÖ¸ü×ÔÈ»µÄ»Ãæ¹¹Í¼£¬ÕâÊÇ´ËÇ°¡°Â·ÈËÏû³ý¡±¹¦ÄÜµÄ½øÒ»²½Éý¼¶¡£
´ËÍâ£¬ÏµÍ³Ö§³Ö ¿çÆ·ÅÆ»¥´«¹¦ÄÜ£¬²»Í¬Æ·ÅÆµÄÊÖ»úÖ»Ðè¡°Ò¡Ò»Ò¡¡±¼´¿É´´½¨Èº×é£¬Ëæºó±ãÄÜÔÚÏà²áÖÐÑ¡ÔñÈÎÒâÊýÁ¿µÄÕÕÆ¬»òÊÓÆµ½øÐÐ¸ßËÙ·ÖÏí¡£Õû¸ö¹ý³ÌÎÞÐèÁ÷Á¿¡¢´«ÊäÎÈ¶¨£¬¼«´óÌáÉýÁË¶àÉè±¸¼äµÄÄÚÈÝ»¥Í¨ÌåÑé¡£
ÔÚÄÚÈÝ´´×÷·½Ãæ£¬È«ÐÂ¼ÓÈëµÄ Ð¡VÐ´×÷¹¦ÄÜ ¿ÉÔÚ¶àÖÖ³¡¾°ÏÂÌá¹©ÖÇÄÜ´´×÷¸¨Öú·þÎñ£¬ÎÞÂÛÊÇÐ´ÆÀ¼Û¡¢Éú³ÉÎÄ°¸£¬»¹ÊÇÈÕ³£¼ÇÂ¼£¬¶¼ÄÜÈÃÓÃ»§¸ü¸ßÐ§µØÍê³É±í´ï¡£
ÅäÖÃ
ÔÚµç³Ø·½Ãæ£¬vivo Y500 Pro´îÔØÁË³¬±¡À¶º£µç³Ø£¬ÈÝÁ¿¸ß´ï 7000 mAh¡£Ïà±ÈÉÏÒ»´ú vivo Y300 Pro£¬ÔÚ»úÉí³ß´ç¸üÐ¡µÄÇ°ÌáÏÂ£¬µç³ØÈÝÁ¿ÒÀ¾ÉÌáÉýÁË 500 mAh£¬ÌåÏÖÁË¼«¸ßµÄÄÜÐ§ÃÜ¶È¡£¸Ã»ú²ÉÓÃÁìÏÈµÄµÚÈý´ú¹è¸º¼«²ÄÁÏÓë°ë¹ÌÌ¬µç³Ø¼¼Êõ£¬ÄÜÁ¿ÃÜ¶È¸ß´ï 837 Wh/L£¬²»½ö´øÀ´¸üÇ¿Ðøº½£¬Ò²Ìá¹©³¤´ï 5 ÄêµÄ³¬³¤ÊÙÃüÌåÑé¡£ÅäºÏÈ«¾ÖÖ±Çý¹©µç¼¼Êõ£¬ÄÜÓÐÐ§½µµÍ³äµçÊ±ÊÖ»úµÄ·¢ÈÈ¡£ÔÚÌì¼«ÍøµÄÐøº½²âÊÔÄ£ÐÍÖÐ£¬Y500 ProµÄÐøº½±íÏÖÈçÏÂ£º
ÔÚ³äµç·½Ãæ£¬vivo Y500 Pro×î¸ßÖ§³Ö 90W ÓÐÏß¿ì³ä£¬Êµ²â°ëÐ¡Ê±¼´¿É³äÈë 41%£¬ÍêÈ«³äÂú½öÐè 68 ·ÖÖÓ¡£
Æ·ÖÊÓë¿É¿¿ÐÔ·½Ãæ£¬¸Ã»úÊÇÐÐÒµÊ×¿î»ñµÃ¹ú¼Ò±ê×¼¼¶¿É¿¿ÐÔÈÏÖ¤µÄÊÖ»ú£¬Ö§³ÖÔÚ¼«¶Ë»·¾³ÏÂÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£»úÉí²ÉÓÃÅÍÊ¯¿¹Ë¤½á¹¹£¬¼æ¹ËÄÍÓÃÐÔÓë¿¹³å»÷ÄÜÁ¦£¬Í¬Ê±¾ß±¸ IP68 Óë IP69 Ë«ÖØ·À³¾·ÀË®µÈ¼¶£¬´ïµ½Æì½¢»úµÄ±ê×¼£¬ÎªÈÕ³£Ê¹ÓÃÌá¹©È«·½Î»±£»¤¡£
ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬vivo Y500 Pro´îÔØ 4 nm ÖÆ³ÌµÄÌìçá 7400 ´¦ÀíÆ÷£¬½áºÏÏµÍ³¼¶µÄ´æ´¢ÓÅ»¯»úÖÆ£¬¾ß±¸Ç¿´óµÄËéÆ¬ÕûÀíÓëÀ¬»ø»ØÊÕ²ßÂÔ£¬¿ÉÖÇÄÜÊ¶±ð²¢ÓÅ»¯ËéÆ¬»¯ÎÄ¼þ£¬ÏÔÖøÌáÉýÏµÍ³¿¹ÀÏ»¯ÄÜÁ¦¡£
vivo Y500 ProÑÓÐøÁËYÏµÁÐ¡°¹úÃñ¼¶ÊÖ»ú¡±µÄ¾µä¶¨Î»£¬ÔÚ±£³ÖÇ×Ãñ¼Û¸ñµÄÍ¬Ê±£¬´øÀ´ÁË¶àÏîÔ½¼¶Éý¼¶¡£×÷ÎªÊ×Åú´îÔØOriginOS 6ÏµÍ³µÄ»úÐÍ£¬ËüÔÚÏµÍ³Á÷³©¶ÈÓëÖÇÄÜÌåÑéÉÏ¶¼ÓÐÏÔÖøÌáÉý;Í¬Ê±£¬2ÒÚÏñËØÖ÷ÉãµÄ¼ÓÈëÒ²ÈÃÓ°Ïñ±íÏÖ»ÀÈ»Ò»ÐÂ¡£ÕûÌå¶øÑÔ£¬vivo Y500 ProÔÚÍ¬¼ÛÎ»¶ÎÖÐ¼æ¹ËÁËÁ÷³©¡¢Ó°ÏñÓëÆ·ÖÊ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁË¸ü¾ß¾ºÕùÁ¦µÄÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â