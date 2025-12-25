【天极网手机频道】随着OPPO Find X9系列的全球热销，让即将发布的OPPO Find X9 Ultra未登场就已拉满期待值。作为此系列新成员，Find X9 Ultra在配置上诚意拉满，尤其影像部分更是迎来重点升级。

根据多方爆料确认，OPPO Find X9 Ultra搭载双2亿像素双潜望四摄方案，2亿像素的全新索尼主摄采用1/1.12 英寸超大底进光量超越传统一英寸方案，进光量将超1英寸，较传统1英寸传感器提升15%，暗光环境下可实现零噪点的纯净成像，将超越目前市面上所有1英寸主摄的旗舰手机;2亿像素潜望中焦拥有1/1.3英寸大底，是同档进光量最大的中焦镜头;5000 万像素10倍潜望超长焦原生焦段 230mm，配合算法优化，高品质拍摄范围可进一步拓展到460mm，无论是演唱会后排抓拍偶像、山顶拍摄远山风光，还是拍摄远处建筑的细节，都能保持画面清晰锐利，告别数码裁切带来的画质损耗，再加上哈苏联合调校与丹霞色彩引擎，色彩还原更接近专业相机。



截图来源于@数码闲聊站

据悉，这套双2亿影像方案是官方早已确定的规划，目前拥有充足的调教时间，不仅能保障各焦段成像的色彩一致性，还能优化拍摄流畅度，让高像素拍摄体验更稳定。



截图来源于@数码闲聊站

除了影像，OPPO Find X9 Ultra在性能、续航等方面也将同步跟进，搭载旗舰级处理器，配备大容量电池和快速充电功能，兼顾性能与续航体验。



OPPO Find X9系列

目前，OPPO Find X9 Ultra的具体发布时间尚未公布，但从现有爆料信息来看，其核心优势已明确聚焦在全焦段影像能力上。对于追求专业影像体验、需要覆盖多场景拍摄需求的用户来说，这款新机无疑是值得期待的选择。