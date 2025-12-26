【天极网手机频道】2025跨年脚步渐近，很多用户开始挑选一份实用且有仪式感的新年礼物，那么一款颜值在线、功能实用的手机绝对是最好的选择。近日，OPPO Reno15全新星星粉配色正式亮相，凭借自带星光特效的颜值与全面的实用功能，成为当之无愧的新年“星”手机，更是称职的跨年好搭子。目前该配色已开启预订，12月31日正式开售，恰逢跨年节点，轻松承包你的新年仪式感与实用需求。



OPPO Reno15星星粉作为全新配色，它搭载行业首发的星闪光栅工艺，浅粉底色温柔治愈，完美契合新年的浪漫氛围，机身背部融入精密的光栅结构，轻轻转动手机，“星星”便会随之流转闪动，无论是跨年聚会时拿在手中，还是搭配新年穿搭，都能轻松成为吸睛焦点，氛围感直接拉满。



在外观细节上，星星粉延续了Reno15系列的轻薄美学，机身采用微弧过渡设计，握持手感圆润舒适，长时间手持记录跨年瞬间也不会觉得累;背板经过特殊防指纹处理，细腻触感的同时能有效抵御油污，让“星光颜值”时刻在线。除了全新星星粉，OPPO Reno15全系还拥有星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕和蜜糖金等多款配色，覆盖沉稳、清新等不同风格，无论是男生还是女生，都能找到适配自己的跨年专属机型。



作为跨年好搭子，OPPO Reno15系列搭载全焦段四主摄配置，2 亿像素超清主摄配备 1/1.56 英寸大底传感器与 OIS 光学防抖，能精准捕捉画面细节与真实色彩，放大后依旧清晰锐利;5000 万像素 3.5X 潜望长焦镜头覆盖 85mm 黄金焦段，支持 120 倍超光影变焦，远距离拍摄也能保持清晰;5000 万像素超广角镜头提供 116° 低畸变视野，轻松容纳大场景风光与多人合影;前置 5000 万像素100°超广角镜头则解决了自拍构图难题，AF 自动对焦功能让近距离自拍也清晰自然。



更好玩的是，OPPO首创的出圈实况拼图功能，依托自研视觉大模型能自动完成发丝级精细抠像，将2-9张实况照片拼接成4K超清动态作品，让普通生活片段也能成为社交平台的爆款内容。此外，CCD闪光实况、前后同拍等丰富玩法，进一步降低了创作门槛，新手也能轻松拍出氛围感大片，影像体验在同价位段堪称天花板。



作为一款主打颜值与影像的小屏手机，OPPO Reno15的基础配置也完全能满足日常需求。搭载的天玑8450芯片，性能均衡且功耗控制出色，刷社交软件、看视频、玩《王者荣耀》等轻度游戏都流畅不卡顿，应对日常办公、回复消息更是游刃有余。



兼具新年浪漫颜值与全面实用功能的OPPO Reno15星星粉，无疑是2025跨年的绝佳选择。目前，OPPO Reno15全新星星粉配色已正式开启预订，12月31日全渠道正式开售，恰逢跨年节点，入手即可直接用“星”手机迎接新年。