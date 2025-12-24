【天极网手机频道】虽然距离iPhone 17系列的发布刚刚过去了几个月，但关于明年将要推出的iPhone 18系列的曝光已经接踵而至，今天笔者就来带大家先来看看iPhone 18 Pro系列都将有哪些升级和变化吧。

iPhone 18 Pro系列延续iPhone 17 Pro系列的设计语言，Pro和Pro Max版本将分别配备6.3英寸与6.9英寸屏幕，横向的矩阵式的相机DECO，不过MaSafe区域会采用略带透明的设计，可能会使用磨砂玻璃。

苹果正在考虑全新的配色，酒红色、棕色和紫色等，不过并非是这三款配色都会使用，而是会选择其中一款。另外，为了容纳更大的电池，机身可能会更厚一点点。

iPhone 18 Pro将搭载屏下Face ID技术，屏幕的顶部将不会有“药丸”状的开孔，前置摄像头会被移动到屏幕左侧，整体的视觉观感应该会有提升。虽然消灭了“药丸”，但屏幕依然是有开孔，属于是开孔没了，但又没完全没，应该还是考虑到屏下摄像头的拍摄效果依然无法满足当下的用户需求。

后置摄像头将加入机械光圈，从而实现可变光圈。iPhone 18 Pro应该会在4800万像素的主摄上加入可变光圈，用户可以用过调整光圈来控制景深。可变光圈这个功能并不稀奇了，早在2009年就曾推出过三档可变光圈镜头的手机，2018年时三星S9和OPPO R17 Pro都曾支持两档可变光圈，再往后就是华为Mate 50 Pro上实现了F1.4-F4.0十档可变光圈，所以这项技术本身算不上什么新东西，目前并不知道苹果会实现哪种效果，是两档可变还是多档调节。

iPhone 18 Pro系列将搭载A20 Pro芯片，它会基于2nm工艺打造，而且会采用台积电的晶圆级多芯片模块封装技术，通过这种新设计，内存将直接集成到芯片晶圆上，与CPU、GPU和神经引擎集成在一起，而不是位于芯片旁边并通过硅中介层连接。除此之外，它们还将搭载苹果自研的C1X或C2调制解调器，支持5G/LTE蜂窝网络连接，以及自研的N1或者更新的无线芯片，支持Wi-Fi 7和蓝牙6等。

在之前的iPhone 16系列和iPhone 17系列上均配备了相机控制按钮，可以快速访问相机应用程序和相机设置，但这一功能并没有收到所有用户的喜欢，苹果也将对其进行改良。据说会取消移除按钮的电容层，取消滑动手势操作，避免意外操作，只保留压力感应。

iPhone 18 Pro系列在卫星通信方面将会进行升级，不仅仅局限于紧急求助，而是要通过连接卫星实现访问互联网。

我个人认为，就目前的曝光信息看，iPhone 18 Pro系列的两款机型的升级算不上太大，“药丸”没了确实是看着会顺眼些，但开孔依然是在的;可变光圈已经是其它厂商玩剩下的，只能说加上总比没有好;使用更多的自研新品实在情理之中，都在其它产品上先进行了验证。至于卫星联网这种功能，国行也不会有，对国内用户没啥太大的意义。

另外，根据之前的信息，全新的iPhone 18 Pro系列预计会在明年的秋季正式发布，与它一起登场的将是折叠屏iPhone，而基础款iPhone 18和iPhone 18e则被安排在2027年春季上市，而不是像现在集中在秋季发布会。