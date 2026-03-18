【天极网手机频道】全新 OPPO Find N6 折叠旗舰 12+256GB 售价 9999 元，16+512GB 售价 10999 元，16+1TB 售价 11999 元，现已开启预定，将于 3 月 20 日全球开售。首销期间购买即赠送价值 399 元专属礼包，支持全球 26 个国家和地区国际联保。OPPO 更为全品牌折叠屏老用户带来专属千万平整换机补贴，任何品牌折叠屏产品置换 OPPO Find N6，最高可享 1400 元换新补贴，同时提供 24 期分期免息、官方屏碎保等多重购机权益。

该机通过「新一代钛合金天穹铰链」和「天穹记忆玻璃」，OPPO Find N6 成为全球首款通过德国得益于「新一代钛合金天穹铰链」与「天穹记忆玻璃」两项核心技术的协同作用，OPPO Find N6 在屏幕平整度上取得了里程碑式的突破。它不仅在日常使用中实现了视觉与触感均无折痕的体验，更以扎实的耐久性通过了严苛的权威测试――成为全球首款通过德国莱茵 TÜV 无感折痕认证，并在“连续 60 万次折叠测试”后仍能保持“久用平整”的折叠旗舰。

外观设计上，OPPO Find N6 将极致轻薄与顶级质感融为一体，兼顾高级质感与硬核可靠性，搭配行业领先的柔砂工艺，让边框与后盖浑然一体，触手温润舒适。配色上，带来金橙、原钛、深黑三款极具格调的选择。

屏幕素质方面，OPPO Find N6 延续 OPPO 在显示领域的绝对领先优势，内外双屏均搭载 1nit 明眸护眼屏，暗光下显示均匀清晰，告别抹布屏困扰;内外屏全局峰值亮度提升至 1800nits，烈日强光下依然清晰可见。

影像能力上，OPPO Find N6 带来折叠唯一「哈苏 2 亿超清四摄」影像系统。哈苏 2 亿超清主摄配合 OPPO 自研 LUMO 超像素引擎，带来极致清晰的画质表现，即便是在折叠大屏上进行放大或者二次裁切构图，局部细节依旧清晰可见。5000 万像素潜望长焦镜头，覆盖 70 mm 黄金人像焦段，融合 OPPO 人像拍摄的核心优势，一键拍摄出细节清晰、光影生动、色彩自然的人像大片。长焦镜头更支持最近 10 cm 长焦微距，轻松记录生活中微观世界的有趣瞬间。行业独家丹霞色彩还原镜头，通过像素级分区色温感知，实现复杂场景下的精准色彩还原，所见即所得。

为了让折叠屏的生产力再上一个台阶，OPPO Find N6 带来了专为 AI 时代打造的「OPPO AI 手写笔」，它不只是简单的记录工具，更带来了一种全新的工作方式，即高效可视化沟通。OPPO AI 手写笔笔身搭载专属 AI 按键，一按即圈，无需截图就能快速圈选屏幕任意内容，完成批注、分享、编辑等操作。

随手绘制的草稿，可一键生成可编辑的思维导图、流程图、数据统计图等专业图表;白板上的各类信息，只需拍张照片，一圈一点，也立马就能生成各类项目图表。

OPPO AI 手写笔还支持 AI 字迹美化、公式自动计算、虚拟演示笔等实用功能。搭配专属保护壳可实现便捷收纳与磁吸充电，充电 3 分钟即可连续书写 1 小时，真正成为全场景的生产力神器。无论是专业工作，还是休闲生活，OPPO AI 手写笔让每个有想法的人，都能成为创作者，真正实现「想法到落地，顺手就搞定」。

OPPO Find N6 更实现了原生级无缝的跨生态互联，打破系统边界。不仅支持 Windows、Mac 设备的远程控制与文件流转，更深度打通苹果全家桶，让双持用户在不同设备间切换自如、体验顺畅。此外，OPPO Find N6 与众多车企深度合作，带来导航地址传送上车等便捷手车互联功能，为用户带来更顺畅的出行体验。