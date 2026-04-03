【天极网手机频道】3月30日，vivo在云南丽江举办春季新品发布会，正式推出X300系列两款全新旗舰手机，分别是定位专业V单的vivo X300 Ultra，以及主打超能小V单的vivo X300，售价4999元起，并于今天全渠道正式开售。

作为系列顶配机型，vivo X300 Ultra完全按照专业相机思路打造，被官方定义为“手机中的Ultra、相机中的V单”，专为影像创作者量身打造。vivo X300 Ultra搭载“3+2”蔡司大师镜头群，覆盖全黄金焦段，每颗镜头都采用大底传感器，搭配蔡司专业镀膜与顶级防抖，实现全焦段高清、稳定拍摄。14mm超广角适合拍摄风光大片，视频拍摄也足够稳固;35mm人文镜头升级2亿像素，纪实拍摄氛围感拉满;85mm云台级长焦同样支持2亿像素，对焦更快更准，防抖级别拉满，运动抓拍、人像特写都能轻松拿捏。

全新升级的蔡司外挂增距镜彻底告别外接镜头画质缩水的痛点。其中G2 Ultra“大炮400”，支持等效400mm超长焦，远摄动物、观看演出、赛事拍摄都能清晰定格;G2“口红200”体积小巧便携，等效200mm焦段，日常揣兜无压力，两款镜头都能与机身深度协同，拍摄稳定、画质出众，把手机长焦能力推向新高度。

视频创作方面，X300 Ultra同样做到全链路专业，支持全焦段4K高清录制、专业Log格式、自定义调色预设，收音、监看、后期流程一应俱全，随手就能拍出电影感视频。搭配全新蓝图色彩科学，直出色彩精准高级，还能自定义调色风格，满足个性化创作需求。

除了顶尖影像，vivo X300 Ultra性能续航也毫不拉胯，搭载第五代骁龙8至尊版芯片，6600mAh蓝海电池+100W快充，日常使用流畅不卡顿，续航回血都有保障，整机没有明显短板。

相比Ultra的极致专业，vivo X300s更贴近大众用户，下放核心V单影像技术，兼顾强悍影像与全能日常体验，性价比十足。影像方面，vivo X300s搭载蔡司2亿主摄与APO超级长焦，防抖性能在线，暗光、逆光、人像拍摄都有出色表现。同样支持G2蔡司增距镜，轻松实现长焦远摄，演唱会、旅拍都能轻松出片。此外，该机还配备多款胶片风格滤镜、蓝图调色盘，支持自定义色彩配方分享，AI创作相机玩法丰富，轻松拍出氛围感大片。

vivo X300s搭载的6.78英寸144Hz高刷屏，观影游戏视觉流畅;搭载旗舰芯片，配合电竞级引擎，游戏运行稳定丝滑;7100mAh超大电池，续航持久无焦虑，再加上散热、双扬声器、指纹解锁等旗舰配置，无论是游戏、追剧还是日常通勤，都能带来舒适体验。

从单纯堆参数，到深耕用户场景、打磨实用体验，vivo X300系列走出了差异化路线。专业向的Ultra满足创作者需求，大众化的X300s兼顾全能体验，搭配成熟的长焦生态，既解决了用户拍摄痛点，也为高端手机市场提供了新的思路。

售价方面，vivo X300 Ultra提供胶片绿、银调、黑Ka三款配色，拥有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB(卫星通信版)和16GB+1TB摄影师套装(卫星通信版)五个版本，售价分别为6999元、7499元、7999元、8999元和11999元;vivo X300s提供胶片绿、梦核紫、银白、钛黑四款配色，vivo X300s拥有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四个版本，售价分别为4999元、5499元、5999元和6999元。两款机型均于今天全平台正式开售，感兴趣的用户不妨前去官网或线下门店进行了解与购买。