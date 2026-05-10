【天极网手机频道】每年母亲节，我们都在用心寻觅一份专属礼物，想把藏在心底的感恩与牵挂，化作触手可及的温暖。在这天给母亲们换一台新手机对于很多用户而言是非常不错的选择，但对于有些母亲而言或许早已不缺一部手机――日常通话、刷视频、聊微信，手机的功能早已被她们熟练掌握，却始终缺少一台能适配她们生活场景、承载闲暇时光的专属设备。比起重复的手机，一台轻薄便捷、功能贴心的平板，才是更懂母亲的母亲节好礼。

OPPO Pad mini 莫奈紫母亲节限定礼盒，从外观到细节都满含仪式感，每一处设计都藏着对母亲的温柔敬意。这款限定礼盒是OPPO与波士顿美术馆联名打造，整体以莫奈笔下的温柔紫调为主，自带高级艺术质感，开箱瞬间便能感受到满满的心意与质感。礼盒内不仅包含OPPO Pad mini 莫奈紫机身一台，还搭配了定制莫奈紫皮套，质感细腻、贴合机身，既能保护平板，又能随时拆分使用，兼顾美观与实用性;除此之外，礼盒中还附赠了睡莲系列贴纸，母亲可以随心DIY，打造专属自己的平板样式，让这份礼物不仅有仪式感，更有满满的贴心关怀。

先来说说它的尺寸与手感，母亲们出门买菜、散步，或是在家随手放置，都需要一台不占空间、拿取轻便的设备。OPPO Pad mini 莫奈紫拥有8.8英寸的小巧机身，机身的尺寸为194.38x132.38x5.39mm，重量轻至279g(柔光版282g)。机身的莫奈紫配色淡雅柔和，光线不同时还会呈现出细微的色泽变化，低调中透着高级感，既符合母亲们的审美，又能彰显独特品味，不管是气质温婉还是活泼开朗的母亲，都能轻松驾驭。

OPPO Pad mini 莫奈紫搭载了一块8.8英寸OLED柔性屏，采用Real RGB排列，344ppi的分辨率搭配2520×1680的高清显示，屏幕支持144Hz高刷新率，操作流畅顺滑，滑动页面、切换应用毫无顿挫感;同时配备高亮度单脉冲类DC+低亮度高频PWM调光，搭配德国莱茵护眼5.0认证，暗光环境下使用也不会刺眼，有效缓解眼部疲劳。此外，更有柔光屏版本可选，能减少环境光干扰，使用手写笔时还能获得类似纸质书写的细腻触感，兼顾实用性与舒适度。

OPPO Pad mini 莫奈紫内置8000mAh大容量电池，续航能力强劲，日常刷视频、看新闻、聊微信，一天下来也无需频繁充电;哪怕是出门在外，也能轻松满足全天使用需求，不用时刻担心电量不足。

此外，系统还支持全景自由窗、多屏分屏、跨屏互联等功能，母亲们可以一边看菜谱一边聊微信，一边刷剧一边记笔记，多任务操作轻松拿捏;智能字幕、护眼模式、息屏速记等功能，更是从细节处呵护母亲的使用体验，让智能设备不再是“年轻人的专属”。

该平板共有三种配置可选，国补后售价分别为：8+256GB版本3199元、12+256GB版本3499元、12+512GB版本3999元。5月10号前在指定门店购买OPPO Pad Mini，即有机会获得OPPO Pad Mini × 波士顿美术博物馆联名周边礼盒，数量有限，先到先得，可前往OPPO微博等官方渠道查看具体参与门店。