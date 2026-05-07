【天极网手机频道】尽管距离苹果9月份的秋季新品发布会还有比较长的时间，但关于全新iPhone 18系列的曝光已经层出不穷，除了关于相关配置的信息外，还有一点非常让大家在意，就是这次iPhone 18系列中的Pro版本和标准版将会分批发布，其中Pro和Pro Max机型会在今年9月份正式登场，而标准版则要等到明年春季。

至于原因如何，数码博主@定焦数码表示这可能是苹果一个巧妙的策略。由于内存成本的大幅提升，iPhone 18标准版势必会因此出现降级，苹果选择主动延期发布下一代产品，将会延长iPhone 17标准版的市场热度，这样既能够降低生产成本，又能稳住市场份额，可谓是一举两得。此前他就曾爆料称， iPhone 18将在芯片和内存方面进行降级，使其更接近 iPhone 18e。鉴于今年零部件价格较一两年前更高，这是苹果的一项削减成本举措。而且据称，苹果正在为双11购物活动做准备，预计将带来可观的销售，它们希望在主流价位段在全球市场拿到更大的份额。

当然，苹果要延长iPhone 17标准版的“寿命”是有其底气所在的。从产品层面上来说，这代标准版可以说是“牙膏挤爆”，不仅有了Pro系列同款的最高120Hz ProMotion(自适应刷新率技术)，后置摄像头还升级至4800万像素融合式双摄系统，前置摄像头升级为1800万像素，而且在价格不变的情况下，直接256GB起步，让不少消费者都直呼“真香”。并且在国产高端手机价格普遍持续走高和内存成本导致的价格上涨的市场大环境下，不涨价的iPhone 17标准版确实有着非常不错的吸引力，这背后无疑是苹果强大的供应链体系以及本身较高的利润所进行的支撑。

根据Counterpoint市场研究机构公布的数据，受DRAM与NAND存储芯片短缺及需求疲软影响，2026年第一季度全球智能手机市场出货量同比下降了6%，而苹果首次在一季度登顶全球智能手机市场，市场份额达到21%，同比增长5%，并且在全球最畅销手机的TOP10中，iPhone 17标准版力压自家两款Pro版本机型，排在第一位，市场表现非常亮眼，多战半年也是问题不大的。

另外，除了针对目前整体市场情况的考量外，我觉得把iPhone 18标准版放到明年，还有给其它产品“让路”的意味，因为今年的秋季新品发布会除了iPhone 18 Pro系列的两款机型外，苹果预计还将带来其首款折叠屏产品，目前还没有明确的命名，可能性比较大的就是iPhone Fold或是iPhone Ultra，其热度势必会非常的高，苹果肯定会把更多的宣发精力放在这款机型上。而且从供应链角度看，新一代产品都将会搭载2nm制程的芯片，初期产能可能会比较有限，如果所有产品同时发布，供应链将面临巨大压力，可能导致缺货或成本上升。选择分批发布可缓解产能瓶颈，确保价格更高且利润更大的Pro系列和折叠屏机型优先供应。

总的来说，苹果将iPhone 18系列的Pro版本和标准版分批发布，是综合考虑成本、市场、产品布局以及供应链等多方面因素后的策略抉择。这一举措既有望延续现有产品的市场热度、降低成本，又能集中资源推广新品、缓解产能压力。