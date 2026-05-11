【天极网手机频道】今天早些时候，iQOO旗舰系列产品经理王侃通过视频解读了当前手机行业屏幕选择的现状，他表示越来越多的旗舰手机选择回退至1.5K屏，核心原因不仅在于2K屏的硬件成本更高，更在于其背后极高的2K游戏适配难度。

在行业普遍选择退一步的当下，iQOO选择深耕用户需求，即将推出的iQOO 15T配备一块2K 144Hz珠峰屏，在画质细腻度、触控灵敏度、护眼表现以及功耗控制上均达到行业领先水平;再搭配自研电竞芯片Q3，可实现2K分辨率与144FPS帧率的最高并发，更支持全场景光线追踪技术，让移动设备也能呈现主机级的游戏视效。

在此之前，王侃已提前展示过iQOO 15T的游戏实力，重点演示了其在《无限暖暖》中开启全场景光线追踪后的震撼效果。对比光线追踪开启前后的画面差异，开启后游戏内呈现出极致真实的光影反射效果，窗户倒影清晰自然、光影过渡细腻柔和，游戏沉浸感得到大幅提升。值得一提的是，相较于行业内多数机型仅能在特定场景、特定关卡实现光线追踪的局限，iQOO 15T实现了游戏全场景光线追踪适配，不仅光照反射更贴近真实场景，支持光线追踪的游戏数量也更具优势，真正让玩家在移动设备上体验到主机级的光影质感。

除了屏幕与游戏视效的突破性表现，王侃爆料iQOO 15T将搭载最新的天玑9500 Monster版旗舰芯片，经过专属优化调校后，其稳帧性能较前代暴涨34%，同时游戏功耗大幅降低，带来堪比正代芯片迭代级别的性能提升，实现高性能与低功耗的完美兼顾。

实际游戏测试中，iQOO 15T的表现堪称惊艳。在室温26℃环境下，将《原神》调至极致画质进行30分钟跑图测试，该机平均帧率稳定在60.2帧，1%Low帧也达到57.8帧，帧率波动极小，全程保持丝滑流畅;同时平均功耗控制在5W以内，在高性能输出的同时，有效控制机身发热，大幅提升长时间游戏的舒适感。

在外观设计方面，iQOO 15T采用与iQOO 15 Ultra同款设计语言，镜头Deco设计极具辨识度，简约大气又不失科技感;而且iQOO 15T将推出全新青春配色，更具年轻活力，兼顾颜值与个性表达，满足不同用户的审美需求。

目前，iQOO 15T已正式启动全渠道预约通道，这款汇聚2K旗舰屏、旗舰双芯、全场景光线追踪等核心优势的性能旗舰，更多产品细节将在后续逐步披露，无疑成为今年中端市场中最值得游戏玩家和数码爱好者关注的机型之一。