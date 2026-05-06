【天极网手机频道】五一假期，安兔兔4月安卓手机性能排行榜出炉，从榜单来看，骁龙8至尊版Gen5依旧是旗舰市场的绝对主力，而天玑8系平台则在次旗舰市场全面开花，同时iQOO、OPPO等品牌的多款机型表现亮眼，在双榜中均占据重要席位。

在旗舰手机性能排行中，搭载骁龙8至尊版Gen5的机型几乎垄断了前十席位，性能天花板依旧由这颗旗舰芯片牢牢把控。其中，iQOO 15 Ultra以4126940分的平均跑分登顶榜首，成为4月性能最强安卓旗舰;同系列的iQOO 15紧随其后，以4102621分位列第二，两款机型的表现拉开了与其他旗舰的差距。

第三名由红魔11 Pro +拿下，跑分4098742分，同样搭载骁龙8至尊版Gen5，大内存配置也为其性能表现提供了助力。realme GT8 Pro以3968443分位列第四，OPPO Find X9 Ultra 则以3941792分的成绩跻身前五。此外，荣耀Magic8 Pro、vivo X300 Ultra、一加 15T 等机型也均搭载该芯片，整体跑分均在379万以上，旗舰阵营的性能表现呈现出“一超多强”的格局，骁龙8至尊版Gen5的性能优势依旧显著。

值得注意的是，旗舰榜中仅有一加Ace 6至尊版一款机型搭载天玑9500平台，以3938102分位列第六，与同档位骁龙机型的表现差距不大，展现了天玑旗舰平台的竞争力。

在次旗舰性能榜中，天玑8系平台成为绝对主角，榜单前十均被天玑8000系列处理器机型占据，竞争同样十分激烈。其中，iQOO Z11搭载天玑8500满血版，以2323047分的平均跑分登顶次旗舰榜首，成为该价位段性能最强机型;荣耀Power2位列第二，搭载天玑8500 Elite，跑分2206038分。

次旗舰榜中最为亮眼的是OPPO多款机型跻身排行榜前列，其中OPPO K15 Pro搭载天玑8500 Super，以2156817分位列第三;OPPO Reno15 Pro与 OPPO Reno15搭载天玑8400-Max，分别以2114513分和2081709分位列第四、第五位，两款机型的表现证明了Reno系列在性能调校上的进步，也展现了天玑8400-Max平台的潜力。此外，OPPO K13 Turbo 5G和OPPO Reno14 Pro也均进入前十，分别位列第八和第十，次旗舰阵营的市场表现持续强势。

此外，REDMI Turbo 5、realme Neo7 SE、iQOO Z10 Turbo 等机型也均搭载天玑 8 系平台，不难看出次旗舰市场已经形成了天玑8系“百花齐放”的局面，不同档位的机型均展现了出色的性能表现，为用户提供了丰富的选择。

从 4 月的双榜数据来看，当前 Android 手机市场呈现出两大明显趋势，一是旗舰市场依旧被骁龙8至尊版 Gen5 牢牢把控，其性能表现依旧领先，不同品牌的调校差异主要体现在散热和持续性能释放上，而OPPO Find X9 Ultra 等机型在兼顾性能的同时，也保持了影像、续航等方面的均衡表现，成为无短板旗舰的代表；二是次旗舰市场已经成为天玑8系的主场，天玑8400/8500系列平台凭借出色的能效比和性能表现，成为各大品牌次旗舰机型的首选平台，而OPPO Reno15系列等机型的表现，也证明了次旗舰机型在性能上同样可以满足日常使用甚至主流游戏的需求，为预算有限的用户提供了高性价比选择。

对于消费者而言，无论是追求极致性能的旗舰用户，还是看重均衡体验的次旗舰用户，榜单上的这些机型都可以作为参考。旗舰市场的性能天花板依旧稳固，次旗舰市场的内卷则为用户带来了更多高性价比选择，而后续随着更多新机型的发布，市场格局或许还将迎来新的变化。