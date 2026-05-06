【天极网手机频道】近日，Counterpoint Research发布了2026年Q1全球手机智能手机市场表现的数据报告。数据显示，尽管全球出货量受内存短缺、零部件成本上涨影响持续承压，但市场营收同比增长 8%至1170亿美元，平均售价同比上涨12%至399美元，创下第一季度历史新高。与此同时，智能手机销量榜单中，iPhone 17 以6%的全球出货量占比成为2026年第一季度全球最畅销智能手机，其中iPhone 17、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro三款机型就包揽了销量榜前三，而榜单的前十的智能手机占全球销量的25%;三星Galaxy A系列则以五款机型占据了榜单中的半数席位，其中 Galaxy A07 4G成为本季度最畅销的安卓手机;小米 REDMI A5 位列第十，是榜单中价格最亲民的机型。

Counterpoint高级分析师认为，iPhone 17在基础存储、摄像头分辨率、屏幕刷新率等关键维度显著升级，整体体验更接近Pro版本，为大众市场提供更高价值，而且iPhone 17在中国、美国等核心市场实现两位数同比增长，在韩国市场同比增长三倍。

对于三星而言，Galaxy A 系列的全面开花则体现了其在大众市场的深厚根基。Galaxy A07 4G、A17 5G、A56、A36、A17 4G 五款机型覆盖了不同价位段，在中东、非洲和拉丁美洲等新兴市场表现尤为突出。其中 Galaxy A07 4G 凭借长达六年的系统与安全更新，成为本季度最畅销安卓手机。三星年度旗舰 Galaxy S26 Ultra 虽未进入前十，但初期销量较前代更强，隐私屏幕与 AI 升级成为核心亮点。

榜单中的另一款亮点机型来自小米 Redmi A5，它也是唯一进入前十的国产机型。作为榜单中价格最低的手机，Redmi A5 凭借高性价比在新兴市场持续保持良好的市场需求，证明了入门级产品在特定市场的潜力。

结合全球市场营收报告，苹果以48%的收入份额领跑全球，营收同比大涨22%，增速位居头部品牌第一，并创下史上最佳Q1营收表现。本季度苹果以21%的出货份额，首次在第一季度登顶全球出货量榜首。Counterpoint指出，iPhone 17系列强劲需求带动苹果均价同比上涨11%。在行业普遍涨价背景下，苹果保持定价稳定，受内存危机影响较小，叠加补贴与以旧换新政策，进一步巩固领先优势。

三星以 18% 营收份额、21% 出货份额稳居全球第二。通过取消低存储版本、优化产品结构，三星平均售价同比上涨4%，推动营收增长4%。Galaxy S26系列上市后反响热烈，Ultra版本预订量超前代。

国产厂商中，OPPO、vivo 分别位列全球营收第四、第五。OPPO持续向高价值段转型，平均售价 同比上涨 3%;vivo 依靠中高端机型发力，ASP 大涨 10%，营收同比增长 5%。小米因主力布局入门与中端市场，受成本上涨冲击明显，出货量同比下滑 19%，营收下滑 18%。

Counterpoint表示，全球手机市场正从“销量驱动”转向“价值驱动”。内存紧缺与成本上涨迫使厂商精简入门与中端机型，而高端市场需求韧性强劲，支撑均价与营收持续增长。