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旗舰家族再添新成员 iQOO 15T开启全渠道预约

2026-05-07 15:25:33 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】5月7日上午，iQOO 15T正式开启全渠道预约。作为iQOO 15系列全新成员，iQOO 15T凭借Ultra同款设计语言与越级配置，未发先火，甚至一度被误认为是iQOO 15 Ultra的全新配色版本。随着预约开启，iQOO 15T的外观与核心配置也正式揭晓。 

旗舰家族再添新成员 iQOO 15T开启全渠道预约

  外观方面，iQOO 15T采用与 iQOO 15 Ultra完全一致的Deco家族设计语言，标志性半透明镜头模组极具未来感与辨识度，整机延续旗舰级硬朗质感。同时新机还带来专属全新配色，蓝底渐变搭配红色点缀，光影流转间呈现惊艳视觉效果，风格与 iQOO 15“凌云”配色相近，更加明亮吸睛。 

旗舰家族再添新成员 iQOO 15T开启全渠道预约

  核心配置上，iQOO 15T带来多项升级，首先就是搭载了2K顶级大直屏，更高分辨率与清晰度带来更沉浸的视觉体验，尤其适合游戏与影音场景，进一步强化性能旗舰定位。影像系统同样看点拉满，iQOO 15T将配备2 亿像素超清主摄，可捕捉更丰富画面细节，后期裁切与创作空间更大，配合蓝厂成熟优秀的影像算法，拍照表现同样值得期待。

  除此之外，iQOO 15T还将搭载金属中框、超声波3D指纹等旗舰级配置，整体质感与实用性拉满。综合来看，iQOO 15T不仅拥有Ultra同款高颜值，更在屏幕、影像、质感等方面全面升级，产品力十分突出。 

旗舰家族再添新成员 iQOO 15T开启全渠道预约

  作为一款主打高性能的旗舰机型，iQOO 15T高度贴合手游爱好者与追求顶级体验用户的需求。目前新机已全面开启预约，更多详细参数与发布信息将陆续公布，有兴趣的用户不妨持续关注。

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