【天极网手机频道】随着4月21日OPPO Find X9系列新品发布会越来越近，官方陆续释出更多关于新品的配置信息。今天OPPO周意保通过个人微博连续发布多条内容，详细解读了即将登场的OPPO Find X9s Pro搭载的新一代 1nit 明眸护眼屏核心技术，同时OPPO官微也同步放出预热海报，为两款旗舰的发布造势。



图片来源于OPPO周意保微博截图

周意保在微博中直言，“暗光场景才是检验护眼屏的试金石”，针对用户在暗光下玩手机眼睛累、酸胀的痛点，OPPO这次为Find X9s Pro带来了全方位升级的新一代1nit明眸护眼屏，与浙江大学深度合作，科学定制了六大护眼亮度曲线。



图片来源于OPPO周意保微博截图

不同于传统屏幕统一的亮度调节逻辑，这套护眼系统充分考虑到不同人眼对光线的差异化偏好，有人觉得柔和的光，在敏感人群眼中可能依然刺眼。而六大视觉曲线档位让用户可以根据自己的用眼习惯，自由选择最舒适的亮度标准，真正实现“屏幕该多亮，眼睛说了算”，哪怕是敏感人群也能获得不刺眼的舒适体验。

同时，这块屏幕还拿下了行业首个TÜV莱茵低动态干扰认证。通过技术优化，在刷图文、看长文时，能让每个字都清晰易读，大幅降低眼睛的视觉负担，久刷不累眼，从根源缓解长时间用屏带来的眼部疲劳。

除了定制化亮度调节，新一代1nit明眸护眼屏还实现了全场景1nit暗光护眼。在暗光环境下，屏幕不只是简单调低亮度，更能保证画面纯净、细节清晰，做到“暗光不刺眼，低亮看得清”，彻底解决了暗光下屏幕过亮伤眼、过暗看不清的两难问题。

更值得关注的是，OPPO Find X9s Pro在护眼的同时，屏幕性能与续航体验也依旧“在线”。周意保透露，OPPO Find X9s Pro的屏幕同步升级到144Hz电竞级高刷，兼顾流畅操作与护眼体验;电池方面则搭载了7025mAh长续航冰川电池，彻底告别续航焦虑，让用户可以放心久刷。



图片来源于OPPO周意保微博截图

OPPO官微在预热海报中进一步补充，这块新一代1nit明眸护眼屏还拿下了十大专业护眼认证，全面引领行业护眼新标准，真正做到 “看得久，也看得舒服”。



图片来源于OPPO微博截图

结合此前的预热信息来看，OPPO Find X9s Pro作为Pro档主力机型，主打“Ultra 级影像+全能护眼体验”，除了新一代明眸护眼屏，还将搭载双2亿像素镜头、第二代丹霞色彩还原镜头等旗舰影像配置;而OPPO Find X9 Ultra 则定位年度影像旗舰，将带来“内置10倍哈苏天眼长焦+外置专业哈苏增距镜”的双光学系统，同时下放同款护眼屏幕技术，覆盖专业创作者与大众用户的全场景需求。

OPPO Find X9s Pro以及OPPO Find X9 Ultra 两款新品均将于4月21日19:00全球首发，随着屏幕、影像等核心技术的曝光，Find X9系列的产品力逐渐清晰，这场年度影像旗舰发布会，也成为2026年上半年最受期待的影像旗舰机之一。