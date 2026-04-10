【天极网手机频道】4月10日，华为官方宣布，华为Pura系列及全场景新品发布会正式定档4月20日14:30，届时Pura 90系列将与Pura X2同台登场。

目前官方已经公布了Pura 90 Pro Max的外观，延续了之前风向标的影像模组设计，采用了直角金属中框，同时带来了一款非常有假日氛围的橘子海配色，蓝橙渐变色不禁的联想到蓝色的海与橙色的落日交相呼应的场景，很有浪漫的氛围。这款独特的渐变配色应该会成为Pura 90系列非常热门的一个选择，也让人想起来想起2018年P20系列推出的“极光色”，时隔8年，再次重启了渐变色。

其实华为基本在每一代P/Pura系列产品中，都会带来一些独特工艺和色彩的选择，而且很多设计灵感都是源于大自然，把自然界非常美的色彩元素运用到设计当中，今天笔者就带来回顾下近几代产品中那些独特的色彩和工艺，领略下那些“神仙配色”。

我们就从P20系列开始吧，这代华为可谓是“一战成名”，其设计灵感直接取自北极光等自然界的光学现象，通过采用多层不同材质镀膜，使用了先进的“纳米级真空磁控溅射光学镀膜”技术，在玻璃后盖上实现渐变色效果，打造出了“极光色”，模拟极光的光影变化，在当时让人眼前一亮。

后面华为还带来了极光闪蝶和珠光贝母两款新的渐变配色，前者灵感来自南美洲闪蝶和浪漫梦幻的极光，后者则灵感则汲取于孕育珍珠的母体珍珠贝母，具有独特的生长纹和表面闪光的纹理效果，都非常好看。

到了P30系列，华为再次带来了一款渐变配色―天空之境，其灵感源于自然中盐湖在光线照射下呈现出的多变、纯净色调，通过9层纳米镀膜工艺实现了多彩的光影质感。另外，这代除了它之外，还提供了极光色、珠光贝母等渐变色，还有非常有特点的赤茶橘配色，都很有特色。

到了华为P40系列，在配色上以“流动的艺术”为设计灵感，回归极简主义，采用‌纯色设计‌而非此前P系列流行的渐变色。其中最为特别的当属冰霜银，通过磨砂玻璃与纳米纹理膜片的巧妙叠加，映射出的景深焦散质感，配合摩登科技的银灰色，呈现出深邃而灵动的金属空间感。

华为P50系列采用了非常有辨识度的双环设计，并提供了多达9款丰富配色可供用户选择。其中涟漪云波和微澜浩海采用了业界领先的毫秒级电致调光工艺，前者灵感是来自于光与影的交替律动通电后电流使晶体的方向快速翻转，光线可以穿透，表面材料从雾面变为透明，带来波光粼粼、如涟漪一般的动态背盖效果;后者灵感源自海洋的波澜，可在不同光线下呈现出如海波荡漾般的流动光影纹理，视觉效果独特。

华为P60系列以“自然之美”为设计灵感，其中最具代表性的当属洛可可白配色，业界首创凝光贝母工艺，融入天然材质，实现天然珍珠般的自然纹理，而且每一部手机上的纹理都是独一无二不可复制的！值得一提的是，去年智界R7在罗兰紫双拼内饰中加入了洛可可白饰板，效果同样很不错。

2024年，华为P系列升级为华为Pura系列，引入了极具辨识度的“三角风向标”美学设计。除此之外，这代中同样引入了很多创新的工艺，比如在Pura 70 Pro+后壳采用光织格纹设计，其灵感源自现代建筑间的光影流转，通过在玻璃背板上蚀刻层叠交错的三角形格纹，结合纳米织光技术，在不同光线角度下呈现出动态的光影变幻效果;Pura 70 Ultra则采用素皮材质与高定刺绣压纹工艺，打造出标志性的星芒纹设计。

在华为Pura 80系列中，Pro和Pro+主打‌陶瓷质感配色，整体设计灵感源自中国传统单色釉瓷器，强调“釉色天成”的东方美学风格，通过现代工艺在玻璃背板上实现了类陶瓷的温润质感，Pro+版本还在影像模组上加入了呈现光芒绽放的太阳纹，带来了“耀目风向标”设计，光影层次丰富，进一步提升了视觉冲击力。Ultra版本则更进一步，在“耀目风向标”的基础上，以XMAGE金标、镜头金环点缀，进一步强化尊贵感。

写在最后

从华为P20系列的“极光色”初绽光芒，到Pura 90系列橘子海配色再续渐变传奇，华为P/Pura系列的多款产品以自然为灵感缪斯，将极光美景、盐湖光影、海洋波澜等天地大美融入工业设计，以纳米镀膜、电致调光、凝光贝母等前沿工艺不断突破色彩与材质的边界。同时它们也从中国传统瓷器汲取灵感，带来“釉色天成”的东方美学风格。每一款“神仙配色”的诞生，都是华为对美学表达的深度探索。