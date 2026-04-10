【天极网手机频道】说到折叠屏手机，相信大家已经并不陌生，早在2018年，柔宇就带来了全球首款(量产)可折叠屏手机―柔派(FlexPai)，掀开了折叠屏手机市场竞争的序幕。华为、三星、moto、小米、荣耀、OPPO、vivo等品牌相继入局，从内折外折到横折竖折，再到三折叠，各种形态的产品纷纷亮相，在这片细分市场上展开了激烈的竞争。而在今年，这片市场将迎来一个重量级的“新人”―苹果。

试生产已经开启，苹果首款折叠屏蓄势待发

根据此前的信息，苹果将会在今年9月份的秋季发布会上，推出其首款折叠屏手机，目前普遍称其为iPhone Fold。而且根据最新的曝光，苹果的合作伙伴富士康已经开始试生产这款产品。作为量产前的重要环节，试生产旨在全面检测生产流程与产品质量，为后续大规模量产做准备。如果这一阶段不出问题的话，苹果将会在7月份正式启动量产，可谓是蓄势待发。

据悉，‌iPhone Fold‌将是苹果的第一款折叠手机，它将拥有一块约5.5英寸的外屏，展开时约为7.8英寸，比例为4:3，形状更加接近iPad，比目前市面上多数的折叠屏手机要更宽一些。苹果计划让‌iPhone Fold在‌展开时厚度控制在4.5mm，而这种纤薄设计需要做出妥协，比如后置只有4800万像素主摄+4800万像素超广角的双摄，并不会有长焦镜头，同时也无法容纳TrueDepth摄像头系统，所以无法使用FaceID，取而代之的是像有一个类似于iPad的Touch ID侧边按钮。

苹果计划使用液态金属来打造这款产品的铰链，不仅有着更好的耐用性，而且能够减轻折痕问题，并且考虑采用透明聚酰亚胺薄膜覆盖超薄玻璃的复合防护结构，提升屏幕的耐久度，最终将折痕深度控制在0.15mm以内，几乎不可见。核心硬件上，‌iPhone Fold应该会搭载基于2nm工艺的A20 Pro芯片，配备苹果第二代自研C2基带，有可能会取消实体SIM卡槽，仅支持eSIM。

有望再次点燃市场，“叫座又叫好”的关键并非硬件

其实从iPhone 11系列开始，苹果在产品上并没有太多创新的内容，基本上都是“缝缝补补”和常规迭代，有尝试过mini机型迎合小屏爱好者，也曾试图用Plus版本丰富用户选择，但都算不上成功。而去年抢先入局超轻薄手机市场，打造的其史上最轻薄手机iPhone Air的市场表现同样并不理想，首周激活量仅约5万台，整体销量不及预期的三分之一，发售没多久就开始下调售价。其核心问题就是产品定位与用户需求存在偏差，配置和价格并不匹配，导致市场竞争力不足。这次要推出的iPhone Fold，作为苹果的首款折叠屏手机，它的创新性和肩负的期待值都是远大于iPhone Air的。

对于苹果来说，晚入局可以说是有利有弊。利在于目前已经有了相对成熟的产业链，各个关键部件都不缺供应商，进行整合并加入自身的创新就行。而且有了其它厂商的“前车之鉴”，过于厚重的机身、明显的内屏折痕、落后的软件适配、脆弱的机身屏幕以及拉胯的续航表现等问题都能够提前想办法去避免。

而弊则在于，一方面相比于前几年，用户对于折叠屏手机的新鲜感和关注度确实在下降，整体的市场已经从快速增长步入退热阶段，增速放缓，其本质市场从“技术炫技”向“实用价值”的理性回归，消费者选择折叠屏不是为了尝鲜，而是为了常用，购机的阈值被有所拉高。而另一面则是，折叠屏已经发展了很多年，消费者对于产品的“包容度”会下降，毕竟憋了那么多年，拿出的产品要只是及格的水平或是“半成品”，显然是无法被接受的。

就目前所曝光的信息来看，iPhone Fold在硬件层面并没有太多亮眼的地方，几乎无折痕的屏幕，已经有国产厂商所实现，甚至为了纤薄在影像上还做了妥协，缺少长焦镜头，引以为傲的FaceID还可能缺席等等。当然，目前距离发布还有时间，后面没准会有更多创新的硬件或是功能被曝出，我这里就不做太多讨论了。在我看来，目前苹果与其它厂商相比，最大的核心竞争力并不在硬件层面，而是软件层面。iOS系统长期流畅的体验、出色的隐私安全以及闭环生态的协同等优势，就是当下iPhone手机最核心的竞争力，甚至没有之一。

所以我觉得iPhone Fold与其它厂商在折叠屏市场竞争关键应该放在软件交互上，而不在硬件层面，而且从去年开始，折叠屏手机的竞争关键也已经从硬件创新转向软件生态，这对于苹果来说是一大利好，毕竟就像上面提到的那样，软件系统就是它们目前最大的核心竞争力。虽然目前并没有太多信息，但从其类似于iPad的4:3内屏比例上来看，我猜测苹果可能想要实现1>2的效果。在折叠状态下，它可以作为常规手机进行交互和体验，展开后提供更大的屏幕，方便处理多任务和观看视频等，同时可以获得如iPadOS那样更偏向于桌面级系统的交互体验。这样，一台折叠屏iPhone，它既是手机，又是一款更加便携的平板电脑，一台更比两台强。

对整个行业来说，相比于之前的创新先锋，现在的苹果往往都会选择供应链以及市场成熟的时间点来进行切入，因此苹果的入局说明折叠屏手机将从“先锋用户尝鲜”阶段，加速迈向“主流高端消费”阶段，为整体市场注入信心，有望再次点燃折叠屏手机市场，再次迎来快速增长。

我相信iPhone Fold即便定价可能会达到2000-2500美元甚至更高，依然会有着不错的销量，不会重蹈“iPhone Air”的覆辙，毕竟它是苹果的首款折叠屏手机，其背后有着数量庞大的潜在消费者存在，并且有着很高的品牌忠诚度，决定其短期内出货量的因素更多的可能是产能是否跟的上。“叫座”问题不大，是否“叫好”重点还得看苹果究竟在软件交互上有什么“杀招”。

而苹果入局对于其它厂商既是压力，又是机遇，苹果的声量会让更多消费者再次注意这片市场，因此其它品牌与苹果在折叠屏领域的竞争势必会成为一大焦点。至于究竟是借助成熟的产业链，以整合创新的方式打造出首款折叠屏手机，实现苹果式的“后发制人”，还是“以身入局”，再度点燃折叠屏市场，但创新不足被其它厂商“围剿”，成为友商“嫁衣”，让我们拭目以待吧。