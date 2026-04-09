【天极网手机频道】距离4月21日OPPO Find X9系列新品发布会进入倒计时，OPPO官微发布「一图读懂」长海报，全面公开了Find X9s Pro、Find X9 Ultra两款新机的全系影像升级细节，正式打出「新一代专业口袋哈苏」的产品定位，为年度影像旗舰的登场完成预热。不同于行业常见的参数堆砌，这次Find X9系列升级从主摄、长焦、色彩、胶片到视频全链路优化，每一项技术都精准击中用户真实拍摄痛点，也让我们提前看清了这代旗舰的影像实力。

Find X9系列这次最大的亮点莫过于哈苏双2亿超清影像系统实现全系标配，Find X9s Pro与 Find X9 Ultra均搭载哈苏光学认证的2亿像素主摄+ 2亿像素长焦。不同于市面上“高像素= 放大裁切”的伪清晰，这套系统从硬件到算法实现全链路升级，主摄与长焦都能输出原生2亿像素超清照片，无论是日常街拍的细节捕捉，还是远景拍摄的细节保留，都能做到“远近皆清晰”，彻底告别“拍远就糊”的行业痛点，让用户随手就能拍出专业级大片。

在双2亿硬件基础上，全系搭载新一代 LUMO 凝光影像系统，通过独家内光学变焦技术，实现全焦段5000万像素光学画质，重新定义了2亿超高像素的使用规则。对比上代6倍光学镜头，Find X9系列在6倍变焦下依然能直出光学品质画面，不再依赖数码变焦的算法涂抹，真正做到全焦段无短板，无论是广角风光、中焦人像还是长焦远景，都能保持一致的高清质感。

全新升级的第二代丹霞色彩还原镜头实现更高动态范围、更高感知效率、更低功耗的三大核心突破。配合第二代分区色彩还原算法，镜头能精准区分背景与主体色彩，彻底解决红底橱窗拍真金等极端场景的色彩失真问题，真正做到 “所见即所得”，让每一张照片都还原真实自然的色彩。

同时，全系升级新一代哈苏大师模式原生胶片，不再是简单的后期滤镜，而是在影像管线前端用完整原始光影信息进行风格化处理，1:1 还原经典胶片的影调曲线，让手机直出照片拥有胶片独有的故事感与生命力。从经典负片到人像专用 Portra 风格，从夜景800T到复古 CCD，9款原生胶片覆盖全场景创作需求，更支持个性化配方分享，让普通人也能轻松拍出专业胶片感。

而且全系支持8K超清电影级视频，首发新一代O-Log2，支持自定义3D LUT 导入与烧录，清晰度大幅提升，轻松拍出电影级质感，让手机真正成为专业视频创作的便携工具。

除此之外，Find X9系列全系搭载哈苏专业影像套装，配合Find X9 Ultra专属的10倍光变天眼长焦，实现增距镜再进化，长焦体验全面跃升。这套系统让用户无需携带沉重的专业相机与镜头，仅用一台手机就能实现专业级的全焦段创作，真正把哈苏专业影像装进了口袋。

作为年度影像旗舰，Find X9 Ultra 在全系升级的基础上实现六颗镜头全面升级，哈苏2亿超大底超清主摄进光量对比上代提升至110%，暗光拍摄更清晰;哈苏2亿超大底超清长焦进光量提升至136%，新一代「夜神」加持夜景拍摄;哈苏10倍光变天眼长焦搭载独家五反射倒置潜望+内置增距镜，230mm光学变焦、5000万超高像素，直出增距镜级画质，支持120倍数码变焦，搭配全新云台模式，成为名副其实的“演唱会真神”;5000万大底超广角镜头进光量提升156%，风光拍摄更通透; 5000万大底前置镜头像素数提升156%，自拍质感全面升级;丹霞色彩还原镜头同步升级，感光效率提升43%，色彩还原更精准，实现覆盖全焦段拍摄需求。

从本次官方公布的升级细节不难看出，OPPO Find X9 系列彻底跳出了行业“堆参数、拼倍数”的内卷怪圈，转而以用户真实体验为核心，做全链路、全场景的实用化升级。无论是全系标配双2亿系统，让高清不再是Ultra专属;还是第二代丹霞镜头解决色彩失真痛点，原生胶片还原真实质感;亦或是 10 倍光变长焦直击演唱会拍摄痛点，每一项升级都精准击中用户日常拍摄的核心需求。这种以用户为中心的升级逻辑，也让Find X9系列成为2026年上半年最值得期待的影像旗舰。4月21日 19:00，两款新机将全球首发，敬请期待。