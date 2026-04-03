【天极网手机频道】近日，OPPO 正式推出 K15 Pro 系列机型，该系列共包含 OPPO K15 Pro 与 OPPO K15 Pro + 两个版本，已于今日上午 10:00 开启全渠道正式开售，叠加国家相关补贴政策后，售价更具性价比，精准覆盖不同预算与使用需求的消费者。其中，OPPO K15 Pro 国补后售价 2464.15 元起，OPPO K15 Pro + 国补后售价 2634.15 元起，最低 12GB+256GB 起步，兼顾实用性与性价比。具体来看，Pro 版本主打中端性价比，适合日常重度使用、学生党及预算有限的手游玩家;Pro + 版本定位旗舰级性能，适合重度手游党与数码发烧友，实现全场景需求覆盖。

作为 OPPO K 系列的年度重磅之作，OPPO K15 Pro 系列延续了前代机型的主动风扇设计，并进行全面升级，搭载新一代疾风散热引擎，成为同价位段唯一全系标配主动风冷散热的机型，彻底解决高性能使用场景下的机身发热问题。该散热系统采用 L 型低阻风道与疏密错位散热鳍片设计，冷风可直吹鳍片，散热效率较传统被动散热提升 3 倍，同时搭配智能变频算法与 “疾风降噪” 算法，最高转速下运行噪音低于 30 分贝，实现散热与静音的平衡。此外，风扇采用潜水泵级密封设计，配合 0.4mm 孔径全金属防尘网，让整机实现 IP69 级满级防尘防水，首销用户还可享受 5 年风扇保修及终身免费清洁权益，耐用性拉满。

在屏幕方面，该系列全系采用直屏设计，OPPO K15 Pro 配备 6.59 英寸 1.5K OLED 直屏，分辨率为 2760×1256，支持 144Hz 刷新率与全程 DC 护眼调光，峰值亮度 1800 尼特，兼顾单手操作手感与视觉体验，机身厚度控制在 8.3mm，重量约 197g，握持感舒适。

OPPO K15 Pro + 则升级为 6.78 英寸 1.5K LTPS 直屏，刷新率提升至 165Hz，瞬时触控采样率达 1000Hz，峰值亮度高达 2800 尼特，阳光下也能清晰看清屏幕;同时搭载超感触控芯片与 3D 超声波屏幕指纹，游戏跟手度大幅提升，湿手也能快速解锁，安全性与便捷性远超同价位机型。

在外观方面，OPPO K15 Pro 系列在外观、影像、系统及细节配置上均实现越级表现。外观上，全系采用旗舰同款金属中框 + 晶盾玻璃后盖，推出赛博光翼、起源灰、光尘粉三款常规配色，还有采用航天级锻造碳工艺的 “金色传说” 限定配色，背部配备三颗岚影呼吸灯，可与游戏、音乐、来电联动，辨识度拉满;背部超薄卡片镜头 Deco 凸起高度控制在 0.6mm 以内，横握游戏或竖屏使用均不硌手，还支持 Deco 替换 DIY。

影像方面，全系搭载 5000 万像素 OIS 光学防抖主摄 + 800 万像素超广角镜头，前置 1600 万像素镜头，支持 AI 人像补光、夜景多帧合成等功能，满足日常拍照、社交记录需求。系统上，全系预装基于 Android 15 深度定制的 ColorOS 16 系统，支持 4 年系统更新 + 5 年安全补丁维护，还支持与苹果生态无缝互联，解决双持用户设备割裂痛点;细节上，配备星海音乐学院联合调音的立体声双扬声器、X 轴线性马达、全功能 NFC、红外遥控，Pro + 版本额外增加可自定义映射的灵犀物理肩键，外围配置无短板。

在处理器方面，OPPO K15 Pro 系列采用双芯片差异化布局，其中，OPPO K15 Pro 搭载天玑 8500 SUPER 处理器，采用 4nm N4P 工艺，拥有 1+3+4 全大核架构，最高主频可达 3.4GHz，满足日常使用与轻度游戏需求。

OPPO K15 Pro + 则越级搭载 3nm 制程天玑 9500S 芯片，采用 1 颗 X925 超大核 + 3 颗 X4 超大核 + 4 颗 A720 大核的架构，安兔兔跑分突破 360 万，集成 Mali Immortalis-G925 MC12 GPU，支持硬件级光线追踪，应对《原神》等大型手游、多任务后台运行及大型软件处理毫无压力，性能直逼高端旗舰。

在充电和续航方面，OPPO K15 Pro 系列堪称同价位续航天花板，彻底解决用户续航焦虑。OPPO K15 Pro 内置 7500mAh 典型值冰川电池(额定 7265mAh)，搭配 80W 有线超级闪充;OPPO K15 Pro + 升级至 8000mAh 典型值冰川电池(额定 7760mAh)，采用超薄叠片技术，能量密度提升 12%，搭配 100W 有线超级闪充。

OPPO K15 Pro 系列凭借双版本差异化定位、全系标配的主动散热引擎、越级的续航与性能配置，以及亲民的国补后售价，成为 2026 年中端机型市场的有力竞争者。