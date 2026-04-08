【天极网手机频道】距离4月21日OPPO Find X9系列新品发布会仅剩两周，OPPO卓世杰再度通过微博透露即将发布的OPPO Find X9系列将搭载全新哈苏大师模式原生胶片。不同于市面上常见的“胶片滤镜”，OPPO这次从影像管线底层重构了胶片风格的实现逻辑，让Find X9s Pro、Find X9 Ultra两款新机，真正实现了“用计算服务真实，用原生光影还原银盐质感”，彻底打破了手机胶片“仿色不仿质”的行业痛点。

OPPO卓世杰在微博中直言，现有手机的胶片滤镜普遍存在核心缺陷，在照片成片后，光影信息已经经过多轮计算、大幅衰减，那种细腻的颗粒感、自然的明暗过渡、充满温度的故事感，是普通手机滤镜永远无法复刻的，此时再叠加滤镜算法，只能模仿表面色彩，无法还原真实的光影层次，最终效果与真实胶片相去甚远。

而OPPO哈苏大师模式原生胶片不同于传统滤镜“成片后叠加”的处理逻辑，OPPO将胶片风格化处理，嵌入到影像处理管线的最前端，用最完整的原始光影信息进行渲染。卓世杰解释道，信息量越多能做的处理就越精细，最终得到的效果也就越接近真实胶片的氛围感，真正做到了“不让算法替代真实，而是让计算服务于真实”，让直出照片既有清晰细节，更有胶片独有的故事感与生命力。

此次升级的哈苏大师模式原生胶片，OPPO 一口气推出了9 款风格，全面覆盖不同拍摄场景与创作需求，让用户彻底省去携带胶片相机的麻烦，包括：

「原生经典」系列：重制了 CC、NC、NH 三款经典负片，日常拍人拍景都能轻松带出复古质感，适配绝大多数日常拍摄场景;

「情绪与表达」系列：Portra 负片拍人像自带温柔滤镜，能自然提亮肤色、柔化光影;RDP3 正片则擅长捕捉夕阳、晚霞等高光场景，氛围感拉满;

「结构与时间」系列：800T 夜景负片专门优化夜间拍摄，做到不糊片、不噪点，还原夜晚的真实光影;TX400 黑白负片则为建筑、人文摄影赋予故事感，层次分明、质感厚重;

「数字记忆」系列：冷、暖两款CCD风格，一键找回千禧年的复古感，轻松拍出怀旧感满满的生活碎片。

更实用的是，用户可以自定义个性化胶片配方，一键分享给朋友，也能直接复刻他人的参数。下次和朋友出游，不用再互相教参数、调设置，分享一个配方就能拍出同款胶片感，大大降低了创作门槛，让普通人也能轻松拍出专业级的胶片大片。

同时，卓世杰还晒出了全新的哈苏大师模式胶片配方水印，可以看到在保留基础拍摄参数的同时新增了胶片风格、个性化调节等信息，不仅方便用户复盘创作，更让每一张直出照片都带有专属的专业标识，进一步强化了哈苏的专业属性。

从近期OPPO官微以及卓世杰陆续曝光的信息不难看出，OPPO Find X9系列这次在影像上的布局，已经跳出了单纯堆硬件、拼参数的思路，转而更专注于用户真实可感知的拍摄体验。无论是更精准的色彩还原、更实用的长焦场景优化，还是这次更贴近真实质感的哈苏原生胶片，每一项升级都在围绕“拍得更好、更省心、更有氛围感”展开。Find X9 Ultra 主打专业级全焦段影像能力，而Find X9s Pro则把旗舰级的影像体验下放，让更多人也能享受到专业、有质感的移动拍摄。整体来看，这代产品在影像风格、实用性与专业度上都做到了明显提升，也让即将到来的发布会更具看点。