【天极网手机频道】新一代折叠屏旗舰OPPO Find N6将于3月17日19:00举行全球发布会。作为OPPO今年的重磅折叠屏产品，OPPO Find N6以“无感折痕、久用平整”为突破点，在全面覆盖铰链、外观、影像、系统等全维度升级，彻底解决折叠屏行业痛点，让折叠屏摆脱“尝鲜设备”的标签，成为大家日常能用、好用的主力旗舰。

熟悉折叠屏的用户都知道，自折叠屏问世8年来，折痕问题一直是困扰用户和行业的最大难题。而这次OPPO Find N6通过“新一代钛合金天穹铰链”与“天穹记忆玻璃”这两项行业首发的黑科技，实现了折叠屏平整度的跨越式提升，还顺利通过德国莱茵TÜV无感折痕认证，被认定为“全球最平整折叠手机”。

新一代钛合金天穹铰链采用航空级纳米晶钛合金材质，由136个构件组成，加工精度达±0.02mm，创新采用行业首个仿生对称四轴结构，将铰链表面起伏降低至0.1mm，配合芯片级高分子3D打印技术，抹平微小沟壑，从根本上减少了折痕的产生。而天穹记忆玻璃的刚性是传统柔性玻璃的3倍以上，能通过分子级氢键作用，自主修复日常使用中产生的细微划痕和压痕。即便经过60万次折叠，屏幕依然能保持稳定平整，真正实现“看得到、摸得到都没有折痕”的使用体验。

值得关注的是，OPPO在Find N6无感折痕技术沟通会上，正式成立“天穹合伙人”联盟，携手上海交通大学、三星显示等产学研顶尖伙伴，共同攻克折叠屏技术难题。OPPO副总裁刘畅表示，Find N6的“无感折痕”体验，是技术积累与产业链协同创新的成果，标志着折叠屏行业进入全新发展阶段。

外观设计上，OPPO Find N6兼顾轻薄手感与高端质感，机身重量控制在约225g，展开仅4.21mm，内屏为8.12英寸2K LTPO UTG柔性屏，外屏为6.62英寸直屏，内外屏均支持1-120Hz自适应刷新率，最低亮度仅1nit，通过多项护眼认证，兼顾大屏沉浸感与护眼需求。得益于天穹记忆玻璃的加持，屏幕抗折痕、抗压痕能力大幅提升，日常使用几乎察觉不到折痕。此外，OPPO Find N6还支持IP56、IP58、IP59满级防水，兼顾颜值与可靠性。

配色上共推出原钛、深黑、金橙三款配色，其中原钛版本采用细腻哑光工艺，光影温润且不易沾指纹，金橙配色时尚亮眼，深黑版本沉稳商务，适配不同场景需求。镜头模组延续高端简约设计，印有哈苏标识，整机一体感极强，既是科技旗舰，也是时尚单品。而且还附赠超轻薄芳纶纤维保护壳，兼顾防护与手感。

影像方面，OPPO Find N6搭载折叠屏首个哈苏2亿超清四摄系统，由OPPO与哈苏联合调校，哈苏2亿超清四摄系统，包括哈苏2亿超清主摄、5000万像素潜望长焦镜头、5000万像素超广角镜头，还有一颗行业独家的丹霞色彩还原镜头。

核心配置上，OPPO Find N6搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合全新ColorOS16系统，多任务运行与大型应用体验流畅。生产力体验上，OPPO Find N6首次支持AI手写笔，可实现笔记实时转文字、文档批注、手绘创作等功能，配合全景自由窗交互大幅提升移动办公与创作效率。

目前，OPPO Find N6预约通道已全面开启，并于3月17日全球发布，敬请期待。