【天极网手机频道】长久以来，折叠屏手机因机身形态与空间限制，影像能力始终是行业短板，成为用户选择时的一大顾虑，仿佛“折叠形态”与“专业影像”天生无法兼得。OPPO Find N6的到来，彻底打破了这一行业桎梏，将折叠屏唯一的哈苏2亿超清四摄系统融入轻薄机身，以旗舰级硬件堆料、哈苏专业色彩调校，OPPO Find N6彻底打破了“折叠屏影像不如直板机”的固有认知，让折叠屏也能轻松拍出专业质感大片。

在影像硬件配置上，OPPO Find N6堪称折叠屏领域的“天花板”，首次将直板旗舰级的影像规格搬进折叠屏机身。其搭载的哈苏2亿超清四摄系统，由2亿像素超清主摄、5000万像素超广角镜头、5000万像素潜望式长焦镜头与一颗独家的丹霞色彩还原镜头组成，全焦段覆盖日常拍摄的所有场景，从广阔风景到远处特写，从日常随拍到大光圈人像，都能轻松驾驭。

其中2亿像素主摄采用1/1.56英寸大底传感器，搭配f/1.8大光圈与OIS光学防抖，不仅拥有惊人的解析力，这颗哈苏2亿超清主摄搭配OPPO自研LUMO超像素引擎，能把多张2亿像素的照片融合在一起，让最终拍出的照片更清晰、细节更足，还能减少噪点。白天拍城市风景，远处高楼的纹理、树叶的脉络，放大两三倍细节依旧清晰。

5000万像素潜望长焦支持3倍光学变焦，70mm 黄金人像焦段拍人像自带氛围感，配合LUMO人像质感引擎，不仅能拍出哈苏标志性的自然虚化，把人物轮廓勾勒得干净利落，而丹霞色彩还原镜头的像素级色温感知能力，精准捕捉人像肤色与环境光的微妙关系，哪怕是在复杂光线下拍人像，也能把皮肤质感还原得通透自然，随手一拍就是具备质感的哈苏人像大片。

除了拍人像，这颗潜望长焦镜头拍远景时对焦快、成片稳，放大看细节也不糊，在长焦微距模式下植物的脉络纹理都清晰可见。

硬件是基础，调校才是影像的灵魂。OPPO Find N6与哈苏深度联合，将经典的哈苏自然色彩解决方案首次深度适配折叠屏，让每一张照片都拥有哈苏标志性的自然质感。除此之外，Find N6还带来了全套纯正哈苏体验，哈苏大师模式支持手动调节快门、ISO、对焦等核心参数，搭配16种可调滤镜，全程低算法干预，不刻意修饰画面，能最大程度还原纯正哈苏影调，拍出来的照片自带细腻颗粒感和高级氛围感，堪比专业哈苏相机出片。

Find N6的搭载的新一代钛合金天穹铰链，让其可以多角度悬停，将手机展开悬停在桌面，就能化身“便携三脚架”，无需手持即可完成长曝光、延时摄影、慢动作等创作，彻底告别手抖模糊的烦恼;悬停模式下还能实现“自拍杆式”拍摄，拍合影、全身照时不用再找人帮忙，自己就能轻松掌控构图，让折叠屏从“拍摄工具”升级为“创作利器”。

从硬件堆料到色彩调校，从全焦段覆盖到折叠形态的创新玩法，OPPO Find N6用哈苏2亿超清四摄系统，完成了折叠屏影像的全方位升级，不仅将折叠屏的影像能力拉升至直板旗舰水准，更重新定义了折叠屏的影像体验。