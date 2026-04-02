【天极网手机频道】4月1日，OPPO正式发布K系列全新机型――OPPO K15 Pro系列，新机以新一代疾风散热引擎为核心亮点，搭配旗舰级性能、超大容量续航及高规格屏幕，全方位打造全能电竞与日常使用体验，该机将于于4月3日10:00开启全渠道开售，国补后起售价低至2464.15元。

OPPO K15 Pro系列搭载的新一代疾风散热引擎，在散热效率、体积控制、耐用性、静音表现等多个维度全面领先。该引擎全新升级低阻风道并创新散热架构，行业首发新一代疏密错位散热鳍片，配合超大面积「手撕钢」VC以及超高导热率石墨凝胶，整机散热效率大幅提升，可有效缓解重度使用场景下的设备发热问题。

在体积控制上，K15 Pro整套主动散热系统完美集成于6.59英寸机身内，风扇进风口微凸不到1毫米，视觉上不突兀，触觉上也不会硌手，很好地兼顾了散热性能与机身手感。耐用性方面，新一代疾风散热引擎升级三重防尘强化设计，风扇轴承借鉴矿山机械密封润滑构造，扇叶新增防尘环设计，进出风口增加金属防尘网，可通过5年运行寿命测试，官方也同步提供5年质保服务。同时，OPPO K15 Pro系列在延续上代满级防水能力的基础上，整机通过了IP69满级防尘防水大满贯考验，抗造更耐用。针对用户对噪音的顾虑，新一代疾风散热引擎实现了智能更静音，在50%转速下，噪音主观听感可低至19dB，堪比专业静音室，配合麦克风智能降噪算法，即使在录音、录像或直播时开启风扇，也无需担心噪音干扰，真正实现散热与静音的双重兼顾。

在外观方面，OPPO K15 Pro系列延续了轻薄精致的风格，采用金属中框搭配晶盾玻璃材质，抗摔耐磨，同时配备超薄卡片镜头模组，支持DIY磁吸镜头盖，兼顾实用性与个性化。

OPPO K15 Pro 系列一共提供赛博光翼、光尘粉、起源灰三款通用配色，其中OPPO K15 Pro专属金色传说版本采用锻造碳后盖，质感更为出众。新机还配备岚影呼吸灯，支持自定义灯效，可实现游戏、音乐联动及专属来电提醒，进一步提升使用仪式感。

屏幕方面，OPPO K15 Pro配备6.59英寸小直屏，支持144Hz高刷新率，OPPO K15 Pro+则升级为6.78英寸大屏，刷新率提升至165Hz，同时支持超帧、超分及超级HDR功能，无论是观影还是游戏，都能带来清晰细腻、色彩饱满的视觉体验。

性能方面，OPPO K15 Pro系列采用双版本差异化定位，精准覆盖不同用户的性能需求。其中，OPPO K15 Pro搭载天玑8500 SUPER芯片，采用台积电N4P工艺，配备第二代全大核架构，配合OPPO潮汐引擎深度调校，能够平衡性能输出与功耗控制，满足日常办公、娱乐及轻度游戏需求;OPPO K15 Pro+则进一步升级，搭载天玑9500S旗舰芯片，支持硬件级光追，可流畅运行各类大型3A游戏，带来沉浸式电竞体验。

续航与影像方面，OPPO K15 Pro系列同样表现亮眼。续航上，OPPO K15 Pro内置7500mAh冰川电池，OPPO K15 Pro+升级至8000mAh超大容量电池，两款机型均搭配80W闪充，能够快速补充电量，彻底解决续航焦虑，满足重度用户一天的使用需求。影像系统上，新机搭载5000万像素光学防抖主摄与800万像素超广角镜头，配合出圈实况拼图、AI人像补光等实用功能，无论是日常记录还是人像拍摄，都能轻松拍出清晰有质感的照片。系统层面，新机还优化了与苹果生态的互联体验，实现iPhone来电提醒、Apple Watch信息同步等便捷功能，提升跨设备使用效率。

目前，OPPO K15 Pro系列已开启预售，用户可通过OPPO体验店、OPPO商城、京东、天猫等全渠道预约购买，另外，在购机权益方面，首销7天内下单的用户可享受5年风扇质保及手机终身清洁保养服务，进一步降低用户的使用顾虑。