【天极网手机频道】刚刚，OPPO Find系列产品负责人卓世杰通过个人微博发布长文，首次详细解读了即将于4 月21日发布的Find X9系列旗舰手机的核心影像技术――第二代丹霞色彩还原镜头，并同步放出一组红底黄金饰品的对比样张，直击当前手机影像色彩还原的行业痛点。

在手机影像持续内卷硬件参数的当下，色彩还原的真实性正成为高端旗舰差异化竞争的核心赛道。卓世杰在微博中直指行业普遍痛点，红底橱窗拍摄真金饰品时，环境色极易干扰镜头算法，导致原本华贵的黄金在画面中像“假”的，而Find X9系列新机搭载的OPPO第二代丹霞色彩还原镜头从采样、算法、功耗到动态范围的全链路升级，实现了手机色彩还原能力的跨越式提升。

根据卓世杰在微博上讲解的OPPO第二代丹霞色彩还原镜头技术来看，相较于传统镜头的光谱采样配置，第二代丹霞色彩还原镜头将光谱采样通道提升至24个，配合第二代分区算法，镜头可更敏锐地分辨背景色与物体本身的色彩，通过自适应分区调整，彻底摆脱环境色的诱导。再通过底层架构优化，将算法功耗降低 80%，实现了色彩还原能力的全场景覆盖，无论是随手拍摄的短视频，还是朋友圈分享的实况照片，每一秒都能保持真实的色彩质感，解决了 “照片好看、视频拉胯”的体验断层问题。

针对黄金等金属材质的高反光特性，第二代丹霞镜头搭载15EV超高动态范围，配合 DCG-HDR 技术，即便黄金表面存在极强高光点，所有色彩信息依然能被完整收录，精准还原肉眼所见的真金色泽。这一能力不仅适用于饰品拍摄，更可覆盖风光、人像、建筑等全场景，确保强光、逆光等复杂环境下的色彩精准度。

从对比样张可见，Find X9系列拍摄的黄金饰品色泽纯正通透，与肉眼所见高度一致，而其他三款影像旗舰拍摄的黄金则明显偏灰、偏银，完全失去真金的华贵质感。

结合此前OPPO的预热信息，Find X9 Ultra作为年度影像旗舰，将首发第二代丹霞色彩还原镜头，搭配内置10倍哈苏天眼长焦+外置专业哈苏增距镜的双光学系统，主打极致专业影像体验，面向专业创作者与高端用户；Find X9s Pro则定位“Ultra 级影像 Pro 档”，搭载双2亿像素镜头，同步下放第二代丹霞镜头技术，实现影像实力越级，覆盖用户的全场景拍摄需求。

长期以来，手机影像的竞争焦点集中在传感器尺寸、像素数量、变焦倍数等硬件参数上，却忽略了色彩还原这一影像的核心本质。用户对手机影像的核心诉求，从来不是“参数有多强”，而是“拍出来的画面是否真实、是否好看”。随着第二代丹霞色彩还原镜头的技术细节全面曝光，OPPO Find X9系列以色彩还原为突破口，用技术解决用户真实痛点，不仅为Find X9系列打造了核心差异化优势，更为行业提供了一条更贴近真实体验的发展思路。4月21日，这场聚焦色彩还原的影像升级即将正式亮相，Find X9 系列能否凭借丹霞技术领跑 2026 年影像旗舰市场，敬请期待。