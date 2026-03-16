【天极网手机频道】今天，OPPO正式官宣全新折叠旗舰Find N6的影像核心配置。作为折叠屏品类的重磅新品，Find N6首次搭载折叠唯一哈苏2亿超清四摄系统，搭配丹霞色彩还原镜头，以全焦段硬件覆盖与专业色彩调校，彻底打破折叠屏影像凑数的行业现状，重新定义折叠屏影像天花板。

从官方释放的信息来看，OPPO Find N6后置搭载2亿像素超清主摄，配合超广角、潜望式长焦以及一颗丹霞色彩还原镜头组成全焦段四摄体系，既能捕捉肉眼难以察觉的细腻细节，二次裁切构图后依旧清晰通透，又可覆盖广角风光、长焦远景等全场景拍摄需求，彻底解决折叠屏影像焦段不全的痛点。

色彩调校方面，Find N6 配备的丹霞色彩还原镜头搭载像素级分区色温感知技术，可精准还原复杂光线下的真实色彩，无论是人像的自然肤质色调，还是风景的鲜活质感，都能实现 “所见即所得”，告别后期修图的繁琐步骤。

同时，Find N6 完整传承哈苏专业影像基因，哈苏人像模式打造细腻光斑与自然氛围感，XPAN 宽幅模式赋予照片独特电影叙事感，搭配折叠屏悬停设计，更能轻松实现创意俯拍、Vlog 多角度拍摄等专属创作玩法，让每一次按下快门，都能产出充满“哈苏味”的质感大片。

从样张来看，人像照片肤质自然、光影细腻，风景照片色彩通透、层次丰富，XPAN宽幅画面则自带电影质感，充分印证了Find N6在折叠屏影像领域的领先地位。

这款集顶级影像性能与折叠屏创新于一体的旗舰产品，不仅补齐了折叠屏影像的长期短板，更让折叠屏用户终于能享受到与直板旗舰同级的哈苏影像体验。3月17日晚19:00，期待OPPO Find N6折叠屏影像的全新可能。