【天极网手机频道】OPPO全新折叠旗舰Find N6正式发布，凭借“无感折痕、专业影像、流畅系统”三大核心突破，精准解决折叠屏用户长期以来的使用痛点，重新定义折叠旗舰体验，也成为2026年最值得入手的折叠屏机型。

OPPO Find N6最核心的突破便是解决了折叠屏的折痕痛点，机身设计轻薄精致，8.93mm厚度、225g重量，单手握持无坠感，日常携带便捷;外观采用简约高级设计，后置同心流光镜组搭配柔砂工艺背板，不沾指纹且质感出众，原钛、金橙、深黑三款配色，适配商务与日常等不同场景。

作为莱茵实验室认证的“全球最平整折叠屏”，它凭借新一代钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃，实现“开箱平、久用平”的无感折痕体验，通过60万次折叠测试仍能保持平整。铰链采用行业首创芯片级高分子3D打印技术与仿生对称四轴结构，开合丝滑;天穹记忆玻璃具备主动回弹能力，折痕可快速淡化，上手几乎察觉不到折痕，滑动触感均匀。此外，OPPO Find N6搭载折叠屏首个内外1nit明眸护眼屏，通过六大权威认证，夜间不刺眼、白天烈日下清晰可见，长时间使用更舒适，彻底告别“抹布屏”困扰。

作为折叠唯一搭载哈苏2亿超清四摄的机型，OPPO Find N6搭配自研LUMO超像素引擎，彻底打破折叠屏“影像凑数”的认知。2亿超清主摄支持16K画质记录，能捕捉极致细节，放大后建筑纹理、花瓣脉络依旧清晰，默认直出5000万像素8K超清照片，自带哈苏自然影调，无需后期修图。

5000万潜望长焦镜头覆盖70mm黄金人像焦段，拍远景清晰不发虚，拍人像虚化自然，还支持10cm长焦微距，解锁更多拍摄乐趣;丹霞色彩还原镜头可精准还原复杂光线下的色彩，实现“所见即所得”。此外，哈苏大师模式、XPAN宽幅模式加持，兼顾专业操控与创作仪式感，随手就能拍出纯正哈苏质感大片。

性能与续航方面，Find N6搭载第五代骁龙8至尊版，配合OPPO新一代潮汐引擎，日常使用、大型游戏、8K视频剪辑均流畅不卡顿，功耗控制出色。6000mAh冰川电池搭配80W有线闪充、50W无线闪充，实现全天候续航，30分钟可充至50%以上，满足日常与出差需求，无需担心电量焦虑。同时，Find N6作为全球首款IP56/58/59满级防水折叠旗舰，可从容应对日常泼溅、暴雨等场景。

系统上，全新ColorOS 16针对折叠屏优化，全景自由窗功能可无极调节窗口大小，支持4个应用同时开启，四指手势操控便捷，大幅提升办公与娱乐效率。搭配OPPO AI手写笔，支持圈选转化、公式计算、字迹美化等功能，磁吸充电续航无忧，解锁移动办公新方式;跨生态互联功能适配苹果设备，实现“全家桶，全家通”，换机与使用更便捷。



OPPO AI手写笔



公式计算



字迹美化

不同于以往折叠屏“堆参数、轻体验”的短板，OPPO Find N6在折痕控制、影像表现、系统流畅度等关键维度全面升级，不仅打破了折叠屏的诸多局限，更让折叠屏摆脱“尝鲜”标签，真正成为兼具极致体验、高效生产力与长久耐用性的日常主力机。目前新机已开启预定通道，3月20日10:00全面开售，售价9999元起，是今年最值得入手的折叠旗舰。