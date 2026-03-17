【天极网手机频道】2026年3月17日，OPPO正式开售其全新折叠旗舰手机Find N6，起售价9999元，16+512 GB 售价 10999 元，16+1TB 售价 11999 元，现已开启预定，将于 3 月 20 日全球开售。该机以“无感折痕，久用平整”为核心卖点，通过德国莱茵TÜV无感折痕认证，成为全球首款获得“全球最平整折叠手机”权威认证的产品。

天极网带大家快速梳理一下这款手机的突出卖点以及关键配置。OPPO Find N6通过两大黑科技实现了突破：新一代钛合金天穹铰链和天穹记忆玻璃。铰链采用行业首个仿生对称四轴结构，配合芯片级高分子3D打印技术，将铰链表面起伏从0.18毫米降低至0.1毫米。天穹记忆玻璃的刚性是传统柔性玻璃的3倍以上，弯折展开后具备99.9%的自修复还原度，确保长期使用后屏幕依然平整。该机在德国莱茵TÜV实验室经过连续60万次折叠测试后，折痕表现依然优秀。

OPPO Find N6 新增AI手写笔配件，OPPO AI手写笔加持，实现“一圈一点，心想事成”的便捷操作。该手写笔采用银灰色扁平弧形设计，配备物理按键并支持多种自定义功能。在创作以及生产力方面，这支手写笔支持通过小布智能识别手写内容，AI智能生成图表、思维导图以及AI绘图等多重功能。

关于这支AI手写笔的另一方面，该AI手写笔支持磁吸充电，实现随取随用、续航无忧。为提升便携性，OPPO还为其设计了专属磁吸保护壳，可将其稳固吸附于手机背部，实现一体收纳，随时取用。

OPPO Find N6 在核心配置上全面进阶，搭载高通骁龙8 Elite Gen5处理器，确保性能处于旗舰水准。机身正面配备8.12英寸2K LTPO UTG内屏与6.62英寸外屏，整机重量约225克，提供金橙、原钛、深黑三款配色。Find N6 兼具完美形态与顶级质感，提供原钛、深黑、金橙三种配色。其中金橙配色通过黄金镀膜工艺，呈现高级独特质感;背板搭载全新柔砂工艺，搭配过渡自然的镜头模组，颜值与手感俱佳。屏幕方面，外屏边框缩窄 30% ，带来更沉浸的视觉效果;内屏展开尺寸高达 8.12 英寸，达到行业最大;内外屏均为 1nit 明眸护眼屏，双双通过德国莱茵「金标」护眼认证，兼顾通透显示与护眼体验。

影像方面与哈苏联合调校，后置四摄包括2亿像素主摄、5000万像素超广角、5000万像素潜望长焦及200万像素多光谱镜头，前置为双2000万像素摄像头。电池采用6000mAh冰川电池，支持80W有线快充与50W无线快充。

该机还支持“全家桶，一触连通”的跨设备协同功能，可打破生态壁垒，与包括苹果设备在内的平板、电脑、手表等实现通知同步、文件快传、任务接续等操作，让工作与创作内容在多设备间自由流转，无缝衔接不同场景。

此外，OPPO Find N6 是全球首款同时支持IP56、IP58、IP59三项防护等级的大折叠手机，具备全面的耐用性与防尘抗水能力。

OPPO Find N6 折叠旗舰 12+256 GB 售价 9999 元，16+512 GB 售价 10999 元，16+1TB 售价 11999 元，现已开启预定，将于 3 月 20 日全球开售。首销期间享价值 399 元专属礼包，支持 26 个国家地区国际联保，售后无忧。