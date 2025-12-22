【天极网手机频道】作为S系列的焕新之作，vivo S50系列推出标准版与S50 Pro mini小屏版两款机型，以八大核心升级点精准覆盖设计、影像、性能、体验等核心需求，每一项都直击用户痛点，展现出“不做妥协”的旗舰态度。

vivo S50系列带来全新告白配色，采用缎面柔光玻璃背板与纱缎光刻工艺，呈现白里透金的细腻光泽，触感温润且不易沾指纹。全系配备的航空级铝金属中框经多道工艺处理，搭配微弧过渡设计，带来看着利落、握着柔和的体验。除此之外，vivo S50 还提供灵感紫、悠悠蓝、深空黑三种配色，vivo S50 Pro mini 精选告白、灵感紫、深空黑三款配色，覆盖从治愈浪漫到沉稳内敛的多彩选择。

vivo S50全系搭载索尼IMX882大底潜望长焦，支持最高10倍变焦，配合vivo自研原像引擎与大模型画质增强算法，远景、逆光场景下也能兼顾细节与纯净度。3倍黄金长焦Live可压缩空间、突出主体，让街拍、旅拍更具叙事感;更有高光慢动作、变焦、希区柯克三大大师级Live运镜，一键生成电影感大片;“氛围胶片Live全家桶”包含多种风格滤镜，还能还原宝丽来撕拉片的仪式感体验;更有“Live路人消除”、“Live调音师”、“AI定制美颜”功能，智能消除干扰、调整声音，打通创作全链路;全场景适用的“清透自然人像”模式，让人像更通透真实。其中S50 Pro mini额外升级索尼IMX921超感光仿生大底主摄与VCS仿生感光技术，搭配旗舰级全焦段变焦闪光灯，夜景人像高光不过曝、肤色均匀立体。

性能方面，vivo S50系列全新搭载高通骁龙8系旗舰芯片，vivo S50 Pro mini 更是首批搭载第五代骁龙8旗舰芯片，配合LPDDR5X Ultra + UFS 4.1的满配性能铁三角组合，全系配备大面积VC液冷散热，均热板面积最高达4200mm²，高负载运行时也能稳定控温，影像创作、重度游戏皆无压力。

6500mAh蓝海电池在轻薄机身中实现长续航平衡，vivo S50 Pro mini在小尺寸机身内同样塞入大电池，并支持40W无线闪充与无线反向充电，为多设备协同补能提供便利，彻底告别电量焦虑。

vivo S50采用6.59英寸大屏，前后配重接近1:1，兼顾大视野与握持舒适;Pro mini配备6.31英寸小直屏，单手可覆盖主要操作，便携性拉满。S50支持1nit超低亮度与4320Hz高频PWM调光，Pro mini支持全屏AOD熄屏显示，均能有效减轻视觉疲劳。全系配备旗舰同款3D超声波指纹2.0，相比传统光学指纹，解锁速度更快、湿手识别更精准，夜间亮屏体验也大幅提升，日常使用更便捷。

全系搭载的全新OriginOS 6系统依托蓝河流畅引擎实现长期流畅;支持录音转写、超清文档等实用功能，还能与iPhone、MacBook等多设备协同，跨场景体验更顺畅。

目前vivo S50系列已在全渠道热卖，售价2999元起，感兴趣的用户可前往各平台官方渠道了解详情，入手这款“长焦Live神器”，用镜头记录每一个生动瞬间。