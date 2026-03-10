【天极网手机频道】今日，荣耀在深圳正式发布新一代大折叠旗舰――荣耀Magic V6。作为 2026 年率先亮相的大折叠产品，荣耀Magic V6 在性能平台、续航能力、折痕控制以及多生态互联等方面实现了全面升级，在延续轻薄设计理念的同时，也在多个关键维度继续保持行业领先水准，号称将“折叠大满贯”。

外观设计方面，荣耀Magic V6 延续了品牌在折叠屏产品上一贯精致且富有辨识度的设计语言。新机共推出赤兔红、旭日金、雪域白和绒黑色四款配色。其中，「赤兔红」采用绒马环保皮材质，并搭配全新的超级纳米涂层，在带来法式奢绒般光泽与细腻触感的同时，还兼具防水、耐刮与耐腐蚀三重可靠特性;而「旭日金」则通过背板 3D 格纹精雕工艺与铰链轴盖处的精致纹理相结合，使整机在金属质感之上更具层次感与细节表现。

在机身重量与厚度方面，荣耀Magic V6 在机身厚度上进一步突破。以「雪域白」配色为例，整机展开状态下厚度约为 4.0mm，折叠后厚度约为 8.75mm，整机重量约 219g，再次刷新大折叠机型的轻薄纪录，同时也是三年四破轻薄折叠屏的纪录。在保持旗舰级配置与结构强度的同时，也带来了更加出色的便携性与日常握持体验。

屏幕方面，荣耀Magic V6 配备 6.52 英寸外屏与 7.95 英寸内屏。外屏首次采用直屏设计，边框仅1.18mm，并搭载新一代荣耀金刚巨犀玻璃，同时引入业界先进的抗反射工艺――5600 层氮化硅高精镀膜，在抗反射、耐摔、耐磨与耐刮之间实现更好的平衡。外屏全局亮度最高可达 2000nits，峰值亮度高达 6000nits，在强光环境下依旧能够保持清晰可见的显示效果。

内屏方面，荣耀Magic V6 升级为全新一代 UTG 超薄柔性玻璃。通过铰链结构优化与屏幕材料升级，在保证耐用性的同时进一步提升了内屏的触控平整度，使折叠区域在观感上几乎接近“无折痕”的表现，并获得了 SGS 零感知折痕认证。内屏全局亮度可达 1300nits，峰值亮度最高可达 5000nits。

铰链部分，荣耀Magic V6 升级为以航空级盾构钢锻造的荣耀鲁班铰链，采用屈服强度高达 2800MPa 的高强度材料，在显著提升铰链可靠性的同时，有效降低屏幕折痕，并增强整机结构强度，此外，该机还通过 IP68 与 IP69 防护认证，为该机带来更高等级的耐用性与环境适应能力。

续航方面，荣耀Magic V6 搭载全新一代青海湖电池技术。其中 512GB 版本电池容量达到 6850mAh;而 1TB 卫星通信版本电池容量更是提升至 7150mAh，这也标志着折叠屏手机正式进入7000mAh级时代，同时这款全新青海湖刀片电池在技术上也实现重大突破，硅含量突破32%，领先行业两代水平，一举打破容量、含硅量、厚度、能量密度在内的四项行业纪录，为重度使用场景提供更持久的续航保障。

核心性能方面，荣耀Magic V6 搭载高通第五代骁龙 8 至尊版移动平台，配合系统级性能调校，能够充分释放大屏设备在多任务处理和高负载应用场景下的性能潜力。

系统方面，新机出厂搭载 MagicOS 10。全新的通透感 UI 设计带来更加精致、流畅的视觉体验。在多任务协同能力上，系统推出了AI会议参谋功能，全新升级了 YOYO 帮记 2.0、YOYO 文档处理等功能，并支持 PC 级三分屏模式，可实现多应用窗口同时运行、自由拖拽与比例调整，大幅提升大屏设备的生产力体验。同时，荣耀超级工作台也将迎来重要升级，进一步强化跨生态互联能力。通过荣耀超级工作台，用户可实现与 Mac 设备之间的屏幕内容同步、通知查看以及文件互传等功能(相关能力后续将通过 OTA 升级支持)。

充电方面，新机支持最高 80W 有线快充与 66W 无线充电。随包装附赠的充电器也进行了升级，配备体积更加小巧的 120W 氮化镓荣耀魔方全能快充充电器，不仅具备更高的功率输出能力，同时在多设备充电兼容性方面也更加友好。

影像系统方面，荣耀Magic V6 配备 5000 万像素主摄、6400 万像素长焦(等效焦距 70mm)以及 5000 万像素超广角镜头组合。其中长焦镜头支持微距拍摄能力，在高像素加持下能够捕捉更加细腻的微观细节，在花卉、昆虫等近距离拍摄场景中表现尤为出色。

荣耀Magic V6共提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四个版本，售价8999元起。新品已即刻开启预售，并将于3月13日上午10:08，在荣耀商城、各大授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。

荣耀Magic V6 在性能、屏幕、续航、多生态互联等多方面均实现了全面升级，无论是日常使用还是多任务办公，大折叠体验都得到了显著提升，彰显了荣耀在折叠屏领域的技术积淀与旗舰实力。