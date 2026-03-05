【天极网手机频道】在MWC 2026上，vivo副总裁、影像副总裁于猛宣布行业首个端侧实时相机AI Agent正式发布。这一技术动态受到行业及消费者关注的同时也让近期在MWC完成全球首秀的vivo X300系列新品推向更高热度。此前，vivo X300 Ultra凭借全方位引入专业相机理念被全球媒体盛赞为用相机思路打造的第二代“专业V单”，而此次发布的AI Agent，被外界普遍猜测将搭载于后续推出的X300 Ultra及vivo X300s新品之上。

据介绍，在影像AI Agent辅助下，用户不再需要繁琐的摄影调参步骤，本就拥有强大影像实力的X300 Ultra和X300s能自动适配拍摄场景、优化参数设置，让用户的拍摄体验将实现质的提升，即便不熟悉专业摄影技巧，也能轻松掌控拍摄的技术与艺术，真正实现“把调参步骤交给手机，把按下快门留给自己”的体验升级，而且AI Agent依托端侧大模型还可持续优化。

除此之外，vivo X300 Ultra实现了全焦段画质平权，彻底打破主摄与副摄的性能界限，支持全焦段4K 120帧10bit Log、4K 120帧杜比视界，以及全焦段OIS光学防抖，确保不同焦段切换时，画面画质与流畅度始终保持高度一致。在此基础上，X300 Ultra还通过“所见即所得”的拍摄控制、后期工作流深度打通、专业场景扩展支持三大维度，进一步完善专业创作体验。“X300 Ultra不是单一参数的提升，我们希望它能成为创作者真正的掌上生产力工具。”于猛表示，全新第二代“专业V单”，是一次从单一影像能力到完整电影创作系统的跨越。

于猛指出，移动影像正从“记录真实”向“智慧感知”跨越。vivo计划构建“影像+AI”双核驱动生态平台，打破设备壁垒，将顶尖影像技术跨端流转，并赋予AI三维空间感知等能力，让AI拥有“智慧之眼”。

除了X300 Ultra与相机AI Agent，vivo在本次MWC 2026上还带来了旗舰平板Pad6 Pro，搭载第五代骁龙至尊版芯片，行业首发4K屏幕，凭借超高清画质表现，让每帧画面纤毫毕现，无论是追剧、办公还是视频剪辑创作，都能为用户带来前所未有的沉浸感与专业级视觉体验，引领平板行业正式迈入4K时代。