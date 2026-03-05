【天极网手机频道】MWC 2026巴塞罗那展会正如火如荼进行，要说本届展会上最具话题度的“黑马”，那必然是尚未正式发布的OPPO Find N6。OPPO Find N6凭借近乎无痕的极致屏幕表现，不仅让现场海外科技媒体连连称赞，更让巴塞罗那的路人直呼 “根本看不到折痕”，一跃成为本届MWC的亮眼焦点，也让国产折叠屏技术在国际舞台上再掀热潮。

而在巴塞罗那的街头，@毒角SHOW 正在进行一场趣味十足的折叠屏挑战，随机抓街头路人并让路人在10秒内随意用力折叠OPPO Find N6，折多少次就能获得相应奖金。挑战者们使出浑身解数快速开合、大力弯折，却始终无法在屏幕上找到明显折痕，其平整无瑕的表现让路人惊叹，更有路人凭借娴熟的折叠操作赢走730元人民币奖金。



截图来源于@毒角SHOW





不仅如此，博主将OPPO Find N6 伪装成即将发布的新款苹果折叠屏，其逼真的无折痕表现让老外信以为真，得知真相后纷纷感叹“OPPO最棒了”，直言被这款中国折叠屏实力圈粉。



而在MWC展会现场，OPPO Find N6 的无折痕表现更是征服了一众专业科技媒体和行业行家。面对海外科技测评博主“折叠屏最大问题是折痕和眩光”的固有认知，不管是反复翻转机身、在强光下仔细查验，都难寻折痕踪迹，纷纷直呼 “真是看不见折痕”。有国际知名科技媒体记者体验后直言，“折痕消失了!这是我见过的最接近一整块不间断平板屏幕的折叠屏”，更有媒体人表示，OPPO Find N6 折叠起来轻薄且握持有安全感，侧面抗打性出色，两层的机身厚度竟与其他品牌单屏机型相当，整体表现远超预期。



能让海外媒体和路人集体惊叹，背后是OPPO的新一代钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃两大核心黑科技的硬核加持。新一代钛合金天穹铰链由136个航空级纳米晶钛合金精密构件组成，采用芯片级高分子3D打印技术，加工精度达±0.02mm，行业首创的仿生对称四轴结构让开合受力更均匀，从物理层面分散折叠应力;天穹记忆玻璃则采用超坚固新型基材，可承受 5KG 重压，搭配深度化学强化工艺，能有效抵御屏幕蠕变，实现展开自修复。这一组合不仅让OPPO Find N6获得德国莱茵TÜV「无感折痕，连续60万次折叠测试久用平整」的权威认证，成为全球最平整折叠屏，更将折痕深度控制在0.15mm以下，比一根头发丝还要细，视觉和触觉上都近乎无痕。



图片来源于视频截图

作为国产折叠屏的全新标杆，OPPO Find N6在MWC的惊艳亮相，不仅让海外市场看到了中国品牌在折叠屏技术上的领先实力，更打破了海外用户对折叠屏“必有明显折痕”的固有认知。从街头路人的趣味挑战，到展会行家的专业认可，OPPO Find N6 用实打实的无折痕表现征服海外，也让国产折叠屏技术在国际舞台上迈出了坚实的一步，更让外界对这款新机的发布充满期待。