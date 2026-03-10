【天极网手机频道】随着新一代折叠屏旗舰 OPPO Find N6 的持续预热，围绕其核心技术的消息也逐渐浮出水面。“界面新闻”从供应链人士独家获悉，江苏先导智能成为OPPO Find N6核心部件供应商。OPPO 正与设备厂商先导智能联合研发折叠屏关键工艺，通过芯片级高分子 3D 打印技术进一步降低屏幕折痕，这一技术也被认为是折叠屏“无痕化”的核心技术之一。

据产业链消息人士透露，在新一代折叠产品上，OPPO将重点突破折叠屏长期存在的折痕问题，而OPPO与先导智能合作开发的芯片级高分子3D打印工艺，被视为解决折痕控制的核心技术。这项技术通过在关键结构件制造中引入高分子材料的精密3D打印，使折叠区域的结构强度与柔性兼顾，从而在长期使用中显著降低折痕可见度。据称，这也是该技术首次被引入到手机量产制造流程中。

值得注意的是，先导智能在消费电子领域的技术背景同样引发关注。资料显示，该公司不仅是宁德时代等企业的重要设备供应商，在锂电池智能制造领域核心设备拥有超过60%的市场份额。近年来先导在消费电子领域业务发展迅猛，业务覆盖视觉测量、五轴高速点胶、大流量封胶、 成像测试等多个精密制造领域。此次和OPPO在高分子3D打印上取得突破带来的标杆效应，或将加速其在消费电子板块的市场拓展进程。

据悉，先导智能还将为苹果计划于今年推出的折叠屏手机提供相关折叠屏技术支持，并已进入其折叠屏供应链体系，成为重要合作伙伴之一。

与此同时，OPPO方面已经宣布将举行折叠屏相关技术沟通会，预计将进一步披露该技术的具体实现方式以及在新一代产品中的应用情况。结合此前的预热信息，新机 OPPO Find N6 很可能在折痕控制、结构强度以及屏幕平整度方面带来显著升级。

随着 OPPO Find N6 发布临近，这项被称为“无痕关键技术”的折叠屏工艺是否能够真正改变用户对折叠屏折痕的固有认知，也成为接下来行业关注的焦点。