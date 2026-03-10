您现在的位置： 天极网 > 手机

“智启人本“ 、释放潜能 荣耀CEO李健：荣耀要变，行业也要变

2026-03-10 21:06:46 作者：

  【天极网手机频道】3月10日，荣耀CEO李健在Magic V6发布会上指出，荣耀在向全球领先AI终端生态公司的转型中，开启了自我进化，一个敢想、敢干、敢不同的全新荣耀，正破茧重生，蓄势待发。这些改变的背后，是荣耀对“以人为本，科技与人文结合，最大限度释放人的潜能”这一品牌愿景的始终坚持。

  李健在接受媒体采访时表示，“我们不能被困在黑色的方寸盒子之中，我们需要多一点想象力，多一些新鲜的阳光和空气。” 当下，AI正在飞速重构世界，时代在变，荣耀要变，行业也要变。他强调，荣耀的改变依靠“两个驱动”――用户思维驱动和技术驱动，同时，在技术、产业、生态三个点上发力。

  李健指出，秉持着始终如一的品牌愿景，荣耀提出了“智启人本” (Augmented Human Intelligence，简称AHI)这一理念，旨在以智慧启迪人类潜能，并且将其融合到阿尔法战略中，以AHI为灯塔，以IQ和EQ为AI发展的双向驱动力，通过个人智能、全局智能、边端智能的三脑协同，推动从Alpha Phone、Alpha Store到Alpha Lab的 Alpha战略“三步走”的持续落地。

