【天极网手机频道】今天OPPO官微发布OPPO Find N6通信预热海报，正式揭晓新一代山海通信核心能力。作为全球网络频段最多的折叠旗舰，OPPO Find N6实现230+国家和地区、1700+运营商网络覆盖，真正做到跨越山海自在连、国内海外全球通，为全球商旅与跨境用户带来稳定一致的连接体验。

依托新一代山海通信技术，OPPO Find N6 大幅提升全球网络兼容性与覆盖广度，无论境内出行还是海外差旅，均可快速接入当地网络，彻底告别信号盲区与频段适配困扰。

此前OPPO官方已释出折叠屏OPPO Find N6多项重磅信息，OPPO Find N6 搭载钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃，并获德国莱茵认证，成为全球最平整折叠屏，实现久用平整、近乎无感折痕;影像方面配备哈苏 2 亿超清四摄，带来专业级拍摄能力;性能搭载旗舰芯片平台，配合ColorOS 16与全景自由窗、AI 手写笔，大幅提升折叠屏多任务与生产力体验;机身提供金橙、原钛、深黑等质感配色，兼顾设计美学与实用耐用性。OPPO Find N6还支持IP56、IP58、IP59满级防水，不管是日常泼溅、雨天出行，还是短时浸泡，都能放心使用;极寒耐用性也拉满，OPPO Find N6能在-20℃的极寒环境下放心开合，哪怕冰天雪地，也能正常使用，不会出现屏幕卡顿、失灵或者折叠不畅的情况，彻底解决了折叠屏冬天不好用的难题。

从无感折痕屏幕到全域山海通信，从专业影像到智慧生产力，OPPO Find N6以多项技术突破重新定义折叠旗舰体验。敬请期待3月17日OPPO Find N6新品发布会，见证新一代折叠旗舰的正式登场。