【天极网手机频道】天极网最新消息显示，即将发布的OPPO Find N6作为首款无感折痕大折叠旗舰，不仅在硬件上带来“无痕内屏”黑科技，更在生产力方面实现重磅升级。该机围绕五大核心亮点，构建起全方位的效率体验，助力创意轻松落地，办公效率大幅提升。

其一，OPPO AI手写笔加持，实现“一圈一点，心想事成”的便捷操作。该手写笔采用银灰色扁平弧形设计，配备物理按键并支持多种自定义功能。从官方微博的消息来看，这支手写笔支持通过小布智能识别手写内容，AI智能生成图表、思维导图以及AI绘图等多重功能。

其二，全景自由窗功能再次进化，深度适配折叠屏形态优势，打破传统分屏局限。用户可根据使用需求，通过推拉手势缩放应用界面的窗口大小，亦可双击小窗，将悬挂的小窗快速缩放到全局显示。此次全景自由窗进一步将浮窗、分屏和全屏的多任务繁琐操作进一步优化体验。实现多应用同时运行、信息同步查看，无论是一边编辑文档一边查阅资料，还是一边沟通工作一边处理文件，都能无缝切换、互不干扰，大幅提升多任务处理效率，适配各类高效办公场景。

其三，OPPO Find N6将搭载超流畅ColorOS 16系统，凭借“机圈德芙”般的流畅丝滑体验，为生产力输出保驾护航。该系统连续六年斩获鲁大师“年度最流畅手机系统”称号，依托极光引擎、潮汐引擎与繁星编译器三大底层技术创新，实现全场景多应用切换依旧保证丝滑流畅，做到无卡顿、无延迟，彻底告别效率瓶颈。

其四，OPPO Find N6支持“全家桶，全家通”，实现跨设备无缝协同。OPPO Find N6可与Apple生态的平板、电脑、手表等多终端设备高效联动，实现通知同步、文件互传、屏幕共享、任务接续等功能，打破设备壁垒。让办公、创作内容在多设备间自由流转，无论是出门在外用手机编辑，还是回到办公室用电脑完善，都能无缝衔接，提升全场景生产力体验。

最后，OPPO Find N6或将支持「小布Claw」功能，进一步强化AI生产力赋能。结合行业同类功能特性推测，「小布Claw」有望实现文档编辑、PPT制作、自动回复邮件等便捷操作，助力创意想法快速落地，让复杂办公任务变得更简单高效，目前相关功能细节仍待官方进一步披露。

目前，OPPO Find N6多方面爆料层出不穷。该机将以无感折痕为基础，叠加全方位生产力升级，既满足用户对折叠屏体验的高端需求，也兼顾高效办公、创意创作的核心诉求，感兴趣的用户可前往OPPO官方商城、线下体验店及各大电商平台了解详情并下单。