【天极网手机频道】作为OPPO新一代的旅拍神器，OPPO Find X9s Pro 以 “Pro 档位唯一双 2 亿” 的硬件配置，打破了以往 Pro 机型与 Ultra 机型的影像壁垒。此次天极网通过多场景、全焦段的实拍，深度体验其0.6x、1x、2x、2.8x、5.6x五焦段 8K 超清直出能力，发现它带来的不仅是极致清晰，更是从硬件、色彩到创作自由度的全方位越级体验。

先简单看一下影像硬件配置，OPPO Find X9s Pro搭载哈苏双两亿影像系统。首先是主摄，全新 2亿大底超清主摄镜头是行业首颗哈苏光学认证的手机广角镜头，传感器HPE，1/1.4 英寸大底主摄，F1.6;在长焦方面，搭载的是一颗 HP5，传感器面积约为 1/1.56 英寸，等效焦距为 65mm。为了完善Find X9s Pro 在复杂光线环境下的氛围表达，搭载第二代丹霞色彩还原镜头，通过三路数据协同计算，实现更精准的色彩与光线还原。无论是照片、实况还是视频录制，都能够获得一致且真实的色彩表现。

这两颗 2 亿像素镜头均支持哈苏 2 亿超清模式。通过样张可以看到，这两颗两亿像素在光线充足条件下的优秀的解析力，这颗镜头的极为惊人的画面解析力， 对于在广角构图出现杂乱的情况，可以依靠后期的裁切得到一张主体更加明确的照片，裁切后的照片保留了湖心亭的窗格纹理以及水面的波纹，背后的的树木和水面的交界处过渡自然，绿色的植被层次丰富，从深绿到嫩绿过渡平滑，色彩调教自然通透。(开启需进入哈苏超清模式并关闭实况，单张文件约 65MB)

当然，在其它焦段上，OPPO Find X9s Pro 同样展现出极为出色的画质表现。其支持在等效 15mm、23mm、46mm、65mm、130mm 五个焦段下直出 5000 万像素 8K照片，实现从广角到长焦的高质量覆盖。无论是人像还是风光等多元题材，一台 OPPO Find X9s Pro 即可实现五个焦段的全面覆盖，在使用过程中无需再为画质做出取舍。

与此同时，Find X9s Pro 的 2 亿像素大底超清长焦延续 OPPO 自研 AOA 主动光学校准技术，能够实时捕捉画面信息，并动态调整镜头与传感器的相对位置，持续校准至最佳光学焦点，确保各颗摄像头在不同焦段下都能输出稳定且优秀的成像表现。

在人像创作方面，此次发布的 OPPO Find X9s Pro 全新设计了 9 款大师胶片风格，覆盖不同人像创作需求，并能够让算法真正服务于场景氛围。其中，「和光胶片」更适用于复杂光线环境，呈现出胶片特有的奶油感肤质与低反差过渡;而「浓郁胶片」则更偏向故事感表达，在色彩与对比度上拿捏得当，使画面更具叙事氛围。此外，这些胶片效果均支持在相册中进行后期调节，进一步提升创作的灵活性与可控性。

在视频方面，OPPO Find X9s Pro 最高支持 8K 30fps 以及 4K 120fps的 Log 视频录制，兼顾高规格画质与后期调色空间。在收音层面，其搭载影棚级四麦克风阵列，通过精准识别声源方向，实现人声与环境音的有效分离，让画面中的声音更加清晰立体，带来更具临场感的听觉体验。

OPPO Find X9s Pro 还支持导入最多 20 个 3D LUT，并支持实时监看画面效果，便于拍摄过程中直接预览最终风格。同时机内预置三款常用 LUT，包括清透冷白、阴天冷调与阴天暖调，能够覆盖多种拍摄场景需求，进一步提升视频创作的效率与灵活性。

经过全场景、五焦段的深度实拍，OPPO Find X9s Pro 用 “双 2 亿 + 全焦段 8K” 的实力，证明了其口袋哈苏的定位 ―― 它不是简单的参数堆砌，而是将 Ultra 级的影像硬件、哈苏专业调校、丹霞色彩技术全面下放，让 Pro 机型也能拥有无短板的全焦段超清能力。