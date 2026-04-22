【天极网手机频道】对于影像旗舰用户而言，续航焦虑始终是出行、旅拍途中的核心痛点。全新发布的OPPO Find X9 Ultra内置了一块7050mAh 长续航冰川电池，是目前影像 Ultra 档位中最大的电池容量，不同于其他影像旗舰为了轻薄压缩电池，Find X9 Ultra 直接把电池容量拉满，再搭配专属的冰川聚能芯片，哪怕电量低于 20%，也能释放更多有效电量，不会出现降频、卡顿，拍照片、录视频完全不受影响，真正做到 “电量见底，体验不减”。

续航方面，我们在OPPO Find X9 Ultra满电状态下模拟了大家平时最常使用的短视频平台、网页浏览、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、在线视频、游戏、网页浏览、影像拍摄各1小时以及待机8小时的续航测试。通过模拟大部分用户一天的使用场景之后OPPO Find X9 Ultra剩余电量为74%，续航表现出色，按照正常使用强度来看一整天一充都不成问题，重度旅拍用户也能全程无压力，轻装出行无需携带充电宝。



OPPO Find X9 Ultra续航测试(数据仅供参考)

大电池解决续航焦虑，而闪充则补齐补能短板。OPPO Find X9 Ultra支持100W有线闪充与50W无线闪充，30分钟即可充至70%，满足应急补能需求;48分钟完成充电，对于7050mAh超大电池而言，补能速度处于行业第一梯队。同时，50W无线闪充支持居家、办公场景的无线补能，彻底摆脱线缆束缚，让充电更便捷。



OPPO Find X9 Ultra充电测试(数据仅供参考)

总的来说，OPPO Find X9 Ultra以“大电池+强能效+快闪充”的三重保障，证明了影像旗舰不仅可以拥有顶级影像实力，更能拥有顶级续航体验，真正满足用户旅拍、出行的全场景需求。